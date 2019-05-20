وطن النهار

نجح فريق طبي كويتي بمستشفى ابن سينا لجراحات المخ والأعصاب التابع لوزارة الصحة، من استئصال ورم حميد من المخ لمريضة كويتية تبلغ من العمر (39) عاما باستخدام تقنية (الملاح الجراحي- كيرف) الذي يعد أحدث ما توصل إليه العلم الحديث من تقنيات في عالم المخ والأعصاب حتى اللحظة.

وأكد رئيس مجلس أقسام الجراحات التخصصية بوزارة الصحة ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا الاستشاري د. طارق الشيخ، في تصريح صحافي، «ان المريضة كانت تعاني من صداع لعدة سنوات من دون تشخيص واضح لمعرفة أسبابه». وأضاف الشيخ أنه مع تزايد الصداع لدى المريضة قمنا بعمل أشعة رنين مغناطيسي الذي كشف وجود ورم كبير في منطقة حرجة من الدماغ بالقرب من مركز الحركة والألياف البصرية الدماغية بحجم 7 سم. ووصف العملية ب (الحرجة والدقيقة)، مبيناً أنها استغرقت ثلاث ساعات تم خلالها استخدام جهاز (الملاح الجراحي- كيرف) للوصول بدقة إلى الورم داخل المخ عن طريق فتح الجمجمة بدائرة قطرها 5 سم ثم الوصول إلى الورم بشكل مباشر بعيدا عن المراكز الدماغية المهمة دون احداث أي أضرار بها.

وقال ان استخدام تقنية (الملاح الجراحي- كيرف) المتطور أتاح للفريق الطبي إجراء العملية في وقت سريع وقياسي مع تقليل المضاعفات التي تحدث مع هذا النوع من العمليات.

واوضح الشيخ ان جهاز (الملاح الجراحي- كيرف) قد حدد بدقة عالية مكان وحجم الورم وبالتالي سهل على فريق الجراحين إزالته بالكامل دون أية أعراض جانبية.

