وطن النهار

طالب عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي بإجراء إصلاحات مستحقة لقطاع التنظيم في بلدية الكويت، كاشفا بان القطاع اصبح طاردا للكوادر الكويتية كما يعاني بطئاً شديدا في انجاز معاملات المشاريع الحكومية المهمة.

وقال العنزي بان القرارات الادارية للجهاز التنفيذي المتعلقة بتوزيع البدلات التي سحبت جميع البدلات من قطاع التنظيم ومنحتها لإدارات المحافظات تسببت بضرر كبير لقطاع التنظيم حيث كان لها تأثير طارد للكوادر الوطنية وتسبب في انتقالها من قطاع التنظيم الى قطاعات المحافظات وبالتالي خلو المبنى الرئيس لبلدية الكويت من الكوادر الوطنية وحل الوافدين محلها.

وكشف العنزي بان المناصب الإشرافية لقطاع التنظيم من رؤساء أقسام الان اغلبها شاغرة ولا يوجد صف ثان حتى للمراقبين الذين يشرفون على التقاعد، متسائلا ما هي المصلحة من تحويل قطاع التنظيم المهم الى قطاع طارد للكويتيين، مطالبا الجهاز التنفيذي بإجراء إصلاحات عاجلة لهذا القطاع لإعادة توطين الكوادر الوطنية في قطاع التنظيم معتبرا دعم الكوادر الوطنية إجراء ضرورياً لتعزيز وقاية هذا الجهاز المهم من الفساد.

