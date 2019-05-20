وطن النهار

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أول من أمس السبت ان الكويت ممثلة بوزارة الشباب سباقة دوما في توفير الرعاية لشبابها وتعمل على تمكينهم لاستكشاف فرص

جديدة من أجل اطلاق طاقاتهم الابداعية.

وقال الوزير الجبري للصحافيين على هامش إقامة وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب لحفل الغبقة الرمضانية السنوي ان الهيئة أنشأت المجلس الشبابي لترسيخ الهوية الوطنية الكويتية لدى الشباب ولتطوير لغة الحوار والتواصل معهم والاستماع الى وجهات نظرهم وأفكارهم بشكل مؤسسي. وأعرب الجبري عن تطلعه أن يكون هذا المجلس منصة لاقتراح الأنشطة والفعاليات والبرامج والملتقيات لتطوير الاستراتيجيات الشبابية « ليكون خطوة رائدة في طريق التنمية».

بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري للصحافيين ان المجلس سيقوم بدور مهم في تطوير العمل الشبابي ووضع الخطط والاستراتيجيات لإقامة البرامج والأنشطة وفق رؤية شبابية عصرية لتحقيق رؤية الكويت الجديدة.

وكشف المطيري عن ان 340 شابا وشابة سجلوا بالفعل للانضمام إلى المجلس حيث تم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة والمكتب الإنمائي للأمم المتحدة و جامعة الكويت ونزاهة ووزارة الإعلام لاختيار المرشحين لدخول المجلس وفق معايير واضحة قبل ان يتم اختيارهم بالقرعة. وأعرب عن تفاؤله ان يتحمل اعضاء المجلس مسؤولياتهم وان يكونوا سفراء لبلدهم في المحافل المحلية و الخارجية.

واوضح أن دعم القيادة السياسية المتواصل وكذلك الحكومي ممثلا بالوزير محمد الجبري يعد اهم اسباب انطلاق هذا المجلس الذي سيكون خير عون للجهود الحكومية في دعم الشباب.

