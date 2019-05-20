وطن النهار

أضحت مواقع التواصل الاجتماعي منصات مهمة للتسويق والدعاية تعرض من خلالها مختلف المنتجات والخدمات وتنقل عبرها ثقافات متنوعة ومعلومات متعددة في مختلف حقول المعرفة من بينها السياحة التثقيفية والترفيهية والتعريف بثقافات الدول والشعوب.

وبرزت من خلال تلك المواقع صفحات ثقافية تتضمن توثيق رحلات وتجارب لرحالة كويتيين يجوبون دول العالم للتعرف على مدن ووجهات سياحية جديدة واستكشاف حضاراتها.

ونجح هؤلاء الرحالة في تغيير «المزاج السياحي» للافراد عبر استعراض وجهات سفرهم الجديدة وتجاربهم فيها علاوة على تقديم تفاصيل مفيدة تتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها قبل زيارة تلك الوجهات بدء من الحصول على تأشيرة السفر وخطوط الطيران المتوفرة وافضلها والفنادق المناسبة والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل قرار تحديد الوجهة.

وفي هذا السياق اجرت (كونا) امس الاحد لقاءات متفرقة مع عدد من الرحالة الكويتيين المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي بمجال السياحة والسفر.

واكد هؤلاء الرحالة حرصهم على استعراض وتوثيق رحلاتهم عبر حساباتهم في (مواقع التواصل) بغية تعريف المتابعين بالوجهات السياحية التي يقصدونها لا سيما الجديدة منها بما يسهم في اتاحة الفرصة امامهم لتقييمها قبل اتخاذ قرار السفر.

من جانبها، قالت الرحالة الكويتية فاطمة المطر لـ (كونا): إن بدايتها في هذا المجال كانت قبل ثماني سنوات وكان لديها آنذاك مدونة تكتب فيها عن تجاربها بمجال السياحة الداخلية.

واضافت المطر انها عندما بدأت في الكتابة عن وجهات السفر الخارجية كانت تتلقى ردود فعل واسئلة كثيرة عنها فتحول تركيز مدونتها الى السفر والسياحة الخارجية.

واوضحت انها تقضي معظم اوقات السنة في السفر لاستكشاف مدن وثقافات جديدة الامر الذي قوبل بتجاوب كبير سواء من داخل الكويت او خارجها لا سيما من قبل الاشخاص المهتمين بالسفر مشيرة الى انها زارت نحو 174 مدينة حول العالم.

واشارت الى ان تدويناتها عن الوجهات السياحية غير المألوفة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين نظرا الى حرصها على زيارة اماكن جديدة.

وفي ما يتعلق بسبل تحقيق اقصى استفادة من الرحلات السياحية لا سيما ان كانت الوجهة الجديدة قالت المطر ان السفر قد يكون شاقا جدا ما لم يتم التخطيط المسبق له مؤكدة ان الترتيب والتخطيط الجيد للسفر يسهل امور المسافر ويساعده في الاستفادة القصوى والاستمتاع بأكبر قدر ممكن طوال رحلته.

ونصحت المطر المسافر بأن يقوم ببحث مسبق ومكثف عن المدن التي ينوي زيارتها بغية اكتساب معلومات تفيده خلال رحلته سواء لجهة تاريخ المدينة واهم الاماكن السياحة فيها فضلا عن احوال الطقس التي تتحكم في عدد الرحلات وغيرها من المعلومات ذات الصلة. واشارت الى ضرورة التخلص من الافكار النمطية عند السفر عبر التخطيط لاكتشاف مناطق جديدة من العالم والاستمتاع بمشاهدة المناظر البانورامية الساحرة والفريدة.

اما الرحالة الكويتي محمد الميموني فقال لـ (كونا) ان حب استكشاف المدن الجديدة دفعه الى الانخراط في هذه الهواية بدءا من دول الخليج العربي وصولا الى استكشاف مدن وقارات جديدة.

واعرب الميموني عن اعتقاده بضرورة تغيير ثقافة المجتمع السائدة عن السياحة «اذ لا يجب ان يقتصر السفر على التسوق والمناظر الطبيعية فحسب بل يعتمد ايضا على ثقافة المدينة والاماكن التراثية التاريخية».

