وطن النهار

انطلقت امس اختبارات الفترة الثانية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018/2019، حيث أدى طلبة القسم العلمي اختبار مادة الرياضيات وطلبة القسم الأدبي اختبار مادة اللغة الفرنسية.

وقام وكيل وزارة التربية د. سعود الحربي، بجولة تفقدية برفقة مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث على ثانوية يوسف العذبي بنين التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية للاطمئنان على سير عملية الاختبارات.

وأكد الحربي حرص التربية على توفير الأجواء الملائمة والمريحة لأداء أبنائنا الطلاب اختباراتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أهمية تهيئة الاجواء المناسبة للطلبة لاداء الاختبارات والابتعاد عن كل ما يؤثر عليهم مع مراعاة الجانب النفسي والاجتماعي، مشددا على ضرورة الالتزام بلوائح الغش التي تعد لوائح تنظيمية لتقليل أعداد الحالات في الاختبارات، متمنيا دوام التفوق والنجاح لابنائنا الطلاب والطالبات.

