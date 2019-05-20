وطن النهار

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس اسماعيل علي أحمد بذل كل ما من شأنه تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد كويت جديدة (2035) وفق خطة العمل الحكومية للمضي قدما في دفع مسيرة الإنجاز.

وقال احمد في تصريح صحافي ان الوزارة «مليئة بالكفاءات العالية بلا شك وسنمد يد العون للجميع وسنعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الرؤية السامية لكويت جديدة»، لافتا انه ينوي استكمال خطط العمل التي تعمل عليها الوزارة والتي تضم نخبة من المهندسين والفنيين والإداريين ذوي الكفاءات.

وأضاف امتنانه وشكره إلى صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري على الثقة التي اولوها إياه.

