وطن النهار

وقعت جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية امس الأحد اتفاقية تعاون تستهدف تعزيز العمل المشترك وتشجيع الشباب على ممارسة البحث العلمي لتحقيق التنمية في البلاد.

وقال الجانبان في بيان مشترك إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حلقات التعاون القائم وتعد امتدادا وتطويرا للاتفاقية السابقة الموقعة في 2013.

وأضاف البيان أن الاتفاقية ضمت عدة بنود منها ما يحدد مجالات العمل المشترك المستهدف تعزيزها بين الطرفين والتي تشمل التخطيط للأبحاث إلى جانب تنفيذ دراسات وبحوث علمية مشتركة.

وأوضح أن الاتفاقية تتضمن الاستفادة من الكوادر والخبرات البشرية لدى الجانبين وتنسيق جهود الاستفادة من المختبرات والمرافق البحثية والتجهيزات الحديثة المتوفرة بالإضافة إلى قواعد البيانات والخبرات التقنية والفنية واستثمارها بالشكل الذي يحقق الأهداف التنموية المشتركة.

وأشار إلى أنها تركز على تشجيع طلبة الجامعة وتنسيق الجهود في مجال دعم أبحاث الدراسات العليا والإشراف المشترك عليها فضلا عن إصدار مطبوعات علمية مشتركة تخص مخرجات الأبحاث في المؤسستين.

وذكر البيان أن تبادل الخبرات بين جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية يأتي من خلال انتداب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في المعهد وكذلك انتداب الباحثين العلميين من المعهد إلى الجامعة سواء بشكل جزئي أو كلي لافتا إلى تشكيل فريق عمل من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

