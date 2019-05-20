أول النهار

أقام منتدى الحوار الوطني، مساء امس الأول في دار قبازرد بالمنصورية، غبقة رمضانية تحت شعار «ليلة رمضانية وطنية، شارك فيها نخبة من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والأكاديميين، لتسليط الضوء على ابرز الملفات المهمة التي ترتبط على نحو وثيق بحياة المواطنين، من خلال 7 محاور رئيسة حددها المنتدى تشمل التعليم، والتنمية، والعفو الشامل، وأداء المجلس، وأداء الحكومة، وجهوزية الكويت في حال وقوع ازمة بسبب المخاطر المحيطة به، بالاضافة الى محور خاص بالحوار الوطني للوقاية من تمزق المجتمع. في هذا السياق، قال المنسق العام لمنتدى الحوار الوطني م. جاسم قبازرد: «نحن مجموعة التقينا بأفكارنا واهدافنا وحبنا لوطننا الكويت الحبيبة، ورغبة منا للمساهمة في لم الشمل ووقاية المجتمع الطيب من التشتت والتمزق، وخصوصا ما رأيناه في حياتنا من انه كيف استطاع هذا المجتمع بوحدته وقوته وقوة ارادته ان يقاوم جميع الضغوطات التي واجهت الكويت بما فيها غزو غاشم»

وأضاف: «هذه الايام وجدنا الصراعات الاقليمية لها دور مهم وفعال في التأثير على المجتمعات الدولية خاصة مجتمع دولة الكويت، وجميعا واجهنا بحكم اننا اعضاء في مجاميع وتجمعات وتكتلات ولنا معرفة في ماهية الجوانب التي تلم الشمل وكذلك التي تشتت المجتمع او تكون عنصرا سلبيا عليها، لذا ارتأينا تشكيل فريق مكون من 18 شخصا».

وأردف بالقول: «قد تشاورنا فيما بعضنا بعضا قبل ان نقرر ان نكون تحت مسمى منتدى الحوار الوطني، حتى بدأنا نتواصل مع نخبة من اهل الكويت لنفعل هذا الدور بشكل مفيد وايجابي بحيث نستطيع ايصال الفكرة والرغبة الى عدد من اطياف البلد، لاسيما ان البلد شهد توسعات مختلفة في مناطق متعددة، بعضها استقطبت فئات معينة».

وتابع: اننا «لا نرغب ان تكون تلك الاستقطابات التي نعتبرها طبيعية سببا لتشتت المجتمع الكويتي.

فنحن نسير بخطى ثابتة ومدروسة ونحاول بتوفيق من الله ان نتواصل مع اطراف وأطياف مكونات المجتمع الكويتي بحيث نوصل هذه الرسالة وهذه الرغبة وهذه الرؤية الى اكبر عدد على امل ان الموجودين في البلد يرون انفسهم بعيدا عن واقع الوحدة الوطنية، بأن هناك اصواتا في الكويت ترغب وتسعى لتقوية الروابط في هذا المجتمع».

وأشار الى ان اعضاء المنتدى يحاولون خلق نوع من الحوار المشترك فيما بيننا، بحيث تكون الافكار متقاربة لنستنتج ونستخلص بعض الافكار التي من الممكن ان نتبناها ونطورها ومن ثم نشرها ودعمها»، معربا عن امله ان يخرج هذا اللقاء بأفكار من شأنها الاسهام في بلورة رؤية محددة لانشاء كيان سياسي جديد من شأنها تعزيز القيم الايجابية وتوظيف المفاهيم الوسطية والتجانس والتعايش والتآخي بين المجتمع الكويتي.

يذكر ان الاعضاء المؤسسين لمنتدى الحوار الوطني هم: رئيس جمعية الاخاء الوطني راكان خالد بن حثلين، والمهندس جاسم قبازرد، والدكتور ابراهيم الحمود، والدكتور احمد المنيس، والدكتور انور الشريعان، والدكتور بدر الدويش، وحسين جمال، وخالد الخميس، والدكتور شملان العيسى، والدكتور عبدالله سهر، وعبدالحسين سلطان، وعبدالهادي الصالح، والدكتور عبدالواحد الخلفان، والدكتور علي حسين، والشيخة فوزية الصباح، ومحمد خورشيد، والدكتورة معصومة المبارك، والدكتور ناصر العبدلي، والدكتور يعقوب الكندري.

