أول النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن تنظيم حملة تبرعات تنطلق بعد غد الثلاثاء وتستمر لمدة شهر وتهدف إلى توفير حضانات لصالح الاطفال الخدج في اليمن وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجمع الافنيوز.

وأكد نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية أنور الحساوي في تصريح لـ«كونا» أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال فى اليمن من خلال توفير الأجهزة الطبية والأدوية اضافة إلى حاضنات الأطفال التي هم بأمس الحاجة لها.

وأوضح الحساوي أنه خلال زيارة المستشفيات في اليمن دعا الكثير من الأطباء لتوفير حاضنات للاطفال الخدج نظرا لزيادة عدد المواليد الخدج، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة لرعايتهم حتى تتمكن الأسر من إنقاذ المواليد دون عبء مالي وخفض احتمالات الوفاة.

وأضاف أن المواليد بحاجة إلى رعاية خاصة لأنهم معرضون لكثير من المضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة أو تعرضهم لمشاكل الإعاقة فيما بعد بسبب نقص نمو وتطور الأجهزة الحيوية لديهم وعدم قدرتهم على الرضاعة ومعاناتهم من سوء التكيف مع المحيط الخارجي.

وأشار إلى أن الهدف من توفير الحاضنات هو محاولة تقليل عدد الوفيات من الأطفال الخدج، مبينا أن «الهلال الأحمر» ستقدم المزيد من برامج صحة المرأة والطفل خصوصا خلال المرحلة الراهنة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن وذلك لمنع الولادات المبكرة وإنقاذ حياة الأطفال. وذكر الحساوي أن الجمعية تبنت العديد من المشاريع الطبية والصحية لمصلحة الشعب اليمني وتتطلع إلى دعم المتبرعين وأهل الخير للاستمرار بهذا العمل الإنساني داعيا الجميع إلى الاستجابة لحملة التبرعات لمساعدة الشعب اليمني.

ولفت إلى أنه يمكن تقديم التبرعات عن طريق أجهزة السحب الآلي «كي.نت» في مجمع الأفنيوز أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجمعية.

