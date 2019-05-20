الأولى

مازالت المحاولات النيابية جارية لتمرير قانون العفو الشامل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، حيث كشف النائب محمد هايف عن انه تم تكليف عدد من النواب التنسيق مع الحكومة لعقد جلسة خاصة بشأنه، مضيفا سنسعى لعقدها خلال دور الانعقاد الحالي.

وفي مؤتمر صحافي، جدد هايف التأكيد على أن حل مشكلة السياسيين بالخارج ، ومعالجة قضية البدون عمل مهم من أعمال حماية الجبهة الداخلية.

من جانب آخر، أعلن هايف ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية التي انعقدت امس ستنتهي من تحقيقها في قضية الجوازات المزورة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي ، مشيرا الى انها ستستدعي وزير الدفاع لمناقشة موضوع العسكريين الذي استخرجوا جوازات من أجل الحصول على رواتبهم في الوزارة، كما ستستدعي وزير التجارة لبحث موضوع الاعلانات عن هذه الجوازات.

من جهته، قال النائب عبدالله الكندري انه تقدم مع 15 نائبا آخرين بطلب لاستعجال مناقشة الاقتراحات الخاصة بتخفيض أسعار رسوم الخدمات كالبنزين والكهرباء والماء وغيرها. وأضاف لن نقبل أن تغمض الحكومة عينا عن سراق المال العام ، وتفتح الأخرى على جيوب المواطنين.