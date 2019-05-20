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تسلَّم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد امس رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت دعوة سموه للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي المزمع عقده في مكة المكرمة خلال الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2019.

قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

واستقبل سمو الامير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الخارجية بجمهورية باكستان الاسلامية شاه محمود القرشي، حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت دعوة سموه لزيارة الجمهورية الباكستانية الاسلامية.

