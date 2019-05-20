الأولى

دفعت التوترات السياسية والتهديد بالحرب في المنطقة بورصة الكويت نحو خسارة أكثر من مليار دينار في ستة ايام على الرغم من تصريحات التهدئة التي صدرت من السفيرين الاميركي والايراني في البلاد، وقد واصل السوق نزيف النقاط ليستقر في المنطقة الحمراء (طالع ص 08)

ووفقا لبيانات رسمية من موقع السوق، فقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية من مستوى 33.305 مليار دينار في 6 أيام تداول الى مستوى 32.203 مليار دينار لتفقد حوالي 1.102 مليار دينار.

وفي سياق متصل، واصلت البورصة هبوطها القياسي للجلسة السادسة، متجاهلة التطمينات، حيث هبط المؤشر العام 1.3 في المئة، كما تراجع المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.24 و1.69 في المئة على الترتيب. وتقلصت سيولة السوق بنسبة 59.1 في المئة بالغة 19.35 مليون دينار مقابل 47.36 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 37.2 في المئة إلى 85.32 مليون سهم مقابل 135.93 مليون سهم.

وسادت أجواء من عدم التفاؤل لدى بعض المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة لما يتردد حول التصعيدات ما دفع البعض الى طرح الأسهم للبيع بأرباح قليلة والبعض الآخر يرى أن الخروج بأقل الخسائر من البورصة هو الحل الأمثل حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الخلافات التي تنذر بنشوب حرب.

وقال متداولون لـ«النهار» إن رأس المال جبان والسوق يتكبد خسائر نتيجةً للأحداث والصراعات التي تشهدها المنطقة، موضحين أن تلك الأمور السلبية والمؤثرات النفسية لا تنعكس سلبا على سوق الكويت للاوراق المالية بمفرده بل تصيب جميع الاسواق وهذه الحالة ترتبط بتخوف رأس المال من أي احداث تؤدي الى ضياع المدخرات.

