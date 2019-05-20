الأولى

لوحظ في الأشهر القليلة الماضية انتشار كبير ومكثف لـمافيا البنوك سعيا وراء اصطياد مزيد من العملاء وسرقة بياناتهم عبر وسائل عدة منها الانترنت أو الأرقام العادية أو انتحال صفة موظفي خدمة عملاء لدى بنوك محلية.

وفي هذا السياق أوضح خبير نظم وأمن المعلومات عقيد متقاعد رائد الرومي لـالنهار أن تلك الظاهرة ليست جديدة ولكنها قديمة ومستمرة في ظل غياب التنسيق المطلوب بين شركات الاتصالات الثلاث وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمجلس الوزراء ووزارة المواصلات، موضحاً أن تلك الظاهرة تعدت تطبيقات الهاتف المعروفة مثل الفايبر أو الواتس آب ولكنها تجاوزت تلك الوسائل إلى استخدام تليفونات عادية من داخل الكويت وأحياناً يقوم أشخاص بالتواصل بأرقام بعض المقربين من الشخص مثل الزوج أو الأخ للحصول على البيانات المطلوبة.

وأوضح أن تلك الظاهرة ستظل مستمرة، طالما لا يوجد تنسيق وتعاون بين الجهات الثلاث المذكورة لفلترة الاتصالات الواردة للأشخاص، قائلاً: لا يعقل أن يستقبل شخص تليفون من خارج الكويت وهو موجود داخل الكويت.

