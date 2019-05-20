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أصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم 10 مصريين و7 سياح في انفجار استهدف بعد ظهر امس حافلة سياحية قرب الاهرامات في القاهرة، بحسب مصادرة أمنية وطبية. وقالت المصادر ان الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب افريقيا. وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الاهرامات بالجيزة. واوضحت ان 17 شخصاً اصيبوا في التفجير، لافتة الى انهم 10 مصريين و7 من جنوب افريقيا. وقامت قوات الأمن بفرض طوق امني حول منطقة الحادث لتمشيطها، فيما قامت قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات أخرى.

ويقع المتحف المصري الجديد، الذي تسعى القاهرة الى افتتاحه العام المقبل 2020 في محيط منطقة الاهرمات.

وفي ديسمبر 2018 وقع انفجار استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم، ما ادى الى مقتل 3 سياح من فيتنام ومرشد مصري واصابة 12 شخصاً آخرين.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية حينها ان الانفجار ناجم عن عبوة بدائية الصنع.

