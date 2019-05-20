الأولى

دعا وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الجهاز التنفيذي في البلدية الى البدء في إنشاء لجنة عليا للإزالة، بعد أن نقل مجلس الوزراء تبعيتها إلى البلدية، كما دعاها الى ضرورة تفعيل اختصاصاتها في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط في البلدية حيث تم عرض دراسة حول استغلال المساحة الخالية خلف سوق الحريم بمنطقة المباركية في عمل محال للحرف الكويتية المصنفة لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. وخلال الاجتماع أوصى الشعلة الجهاز التنفيذي بإنشاء مركز لإدارة الأزمات، وغرفة تحكم مركزية تنسق مع الجهات الحكومية لتجاوز جميع الازمات والكوارث البيئية والمناخية، وتربط قطاعات البلدية وأفرعها بواسطة كاميرات من اجل المتابعة المباشرة، والرد على استفسارات وشكاوى ذوي الشأن، اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين على التعامل مع الطوارئ والأزمات.