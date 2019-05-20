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كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة منذر الجلاهمة أمس عن تدشين 79 سيارة إسعاف جديدة.

وقال إن السيارات الجديدة عبارة عن 70 سيارة «فان» و7 سيارات عناية مركزة وسيارتين للأوزان الثقيلة والعناية المركزة.

وأكد الجلاهمة أن فنيي الطوارئ الطبية مدربون وحاصلون على دبلوم الطوارئ الطبية وعلى دورات تدريب متقدمة تحت إشراف استشاريي الطوارئ الطبية.

وأشار إلى أن السيارات الجديدة سيتم توزيعها على المناطق الصحية وعلى مراكز الإسعاف الأساسية والفرعية، لافتا إلى أنه تم تجهيز الإسعافات الجديدة بجميع المستلزمات لخدمة المرضى.