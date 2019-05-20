عربيات ودوليات

جدة - الوكالات: دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية الى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو الجاري لبحث الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الانباء السعودية «واس» ان الدعوة جاءت في اطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وذلك في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة. واضافت الوكالة ان القمتين ستعقدان على هامش القمة الاسلامية المقررة في 31 مايو الجاري «وستبحثان ايضا ما قامت به ميليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والامن الاقليمي والدولي وعلى امدادات واستقرار اسواق النفط العالمية». من جهة ثانية اكدت السعودية امس انّها لا تسعى الى حرب مع ايران، لكنّها حذرت من انها ستدافع عن نفسها ومصالحها «بكل قوة وحزم».

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض انّ بلاده «لا تريد حرباً ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكّد انّه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب، فانّ المملكة ستردّ على ذلك بكلّ قوّة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها». ودعا الجبير الى «التحلي بالحكمة وأن يبتعد النظام الايراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء لتجنيب المنطقة المخاطر». وحض، طهران على التعايش مع دول المنطقة، وناشد قادتها الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، والالتزام بقواعد حسن الجوار. ودعا الجبير، النظام الايراني الى التوقف عن التدخل في شؤون المنطقة. ودعا الوزير السعودي طهران الى عدم دفع المنطقة الى حافة الخطر، وناشد دول العالم التدخل واتخاذ موقف حازم ازاء انتهاكات طهران. وأكد ان دول المنطقة عانت من جرائم النظام الايراني وتدخلاته في شؤونها. وأشار الى تورط طهران في جرائم بارسال متفجرات ودفع حجاج الى المساس بأمن الحج، فضلا عن تورطها في اعتداءات على دبلوماسيين سعوديين. وألمح الى تورط طهران في تفجيرات مدينة الخُبر السعودية، فضلا عن الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016، اضافة الى تشكيل خلايا تجسس وارهاب في المملكة جرى ضبطها وتفكيكها. وتحدث عن دعم طهران للميليشيات الحوثية التي اطلقت اكثر من 255 صاروخا باليستيا على السعودية. الى ذلك رحّبت الامارات فجر امس بالدّعوة الى القمّتين وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان، انّ «الظروف الدقيقة الحالية تتطلب موقفاً خليجياً وعربياً موحّداً في ظلّ التحدّيات والأخطار المحيطة، وانّ وحدة الصف ضروريّة». بدورها رحبت مملكة البحرين بدعوة خادم الحرمين الشريفين وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان «تثمن مملكة البحرين عالياً هذه الدعوة من خادم الحرمين الشريفين مؤكدة دعمها التام لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها الدائم مع ما تبذله من جهود مضنية وما تقوم به من مساعٍ حثيثة لأجل الحفاظ على امن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية».

