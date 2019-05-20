عربيات ودوليات

واشنطن - لندن - الوكالات: كشف موقع شبكة «ان بي سي» الأميركية ان ادارة ترامب قد جهزت حججها لشن حرب على ايران، بدعوى انها تشكل تهديدا ارهابيا للولايات المتحدة. ونقل الموقع عن محللين ان كلمات المسؤولين الأميركيين وتصرفاتهم توحي بأنهم قد يتحايلون على مسألة الرجوع للكونغرس في قرار شن الحرب على ايران بالتذرع بقرار استثنائي اصدره الكونغرس بعد هجمات سبتمبر 2001 وأتاح للرئيس حينها استخدام القوة. ويوضح موقع الشبكة الأميركية ان القرار الذي ما زال ساريا حتى اليوم اعطى الرئيس تفويضا كاملا لاستخدام القوة العسكرية ضد اي شعوب او منظمات او اشخاص يرى انهم امروا او ساعدوا في تنفيذ عمل ارهابي ضد بلده.

ويشير الموقع الى ان كل ما على ترامب الآن هو ايجاد رابط ما بين ايران وتنظيم «القاعدة» الذي كان محور قرار عام 2001، لتبرير استخدام القرار مجددا.

في المقابل كشفت وسائل اعلام بريطانية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجرى مشاورات مع مستشار له موثوق به من خارج البيت الأبيض بشأن التصعيد الحالي بين واشنطن وطهران في الخليج.

وأفادت صحيفة «تايمز» البريطانية في تقرير تحت عنوان «ترامب يسأل مساعدا موثوقا به عن كيفية تخفيف التوتر مع ايران» بأن الرئيس الاميركي استدعى مؤخرا للتشاور نائب رئيس هيئة اركان الجيش الأميركي سابقا الجنرال المتقاعد جاك كين.

وأشارت الصحيفة في تقرير آخر نشرته امس الى ان الجنرال كين البالغ من العمر 76 عاما، وهو من قدامى المحاربين في حرب فيتنام وتولى في السابق قيادة بعض وحدات النخبة في الجيش الأميركي، لا يزال منذ تقاعده في عام 2003 شخصية مؤثرة في واشنطن ويتمتع بثقة جميع رؤساء البلاد وحتى ان ترامب اقترح عليه في عام 2016 حقيبة وزير الدفاع لكنه رفض. ويقف كين والجنرال الآخر ديفيد بيتريوس وراء قرار ادارة الرئيس السابق جورج بوش الابن ارسال 30 الف عسكري اميركي الى العراق عام 2007.

ولفتت «تايمز» الى ان ترامب كثيرا ما يلجأ الى نصائح الجنرال كين حين يواجه مواقف متضاربة لدى مستشاريه الرسميين. ولم تكشف الصحيفة عن مضمون المشاورات الأخيرة بين ترامب وكين مشيرة الى انها تأتي على خلفية مخاوف من ان النهج الصارم الذي يتبعه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون قد يضر باستراتيجية ممارسة «أقصى ضغط» على ايران دون اللجوء الى خيارات عسكرية. وقال الجنرال كين لـ«تايمز» ان اعتبار بولتون هو «المحرك الرئيسي» لسياسة البيت الأبيض تجاه ايران ليس امرا صحيحا، موضحا ان ترامب نفسه يقود الآن هذه السياسة.

