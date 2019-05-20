عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات:اكد عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام ان التهديد الايراني في العراق والشرق الأوسط «حقيقي» وانه يدعم قرار ادارة الرئيس دونالد ترامب سحب طواقم دبلوماسية وارسال عتاد حربي لردع العدوان الايراني. وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال غراهام ان هذا الموقف هو حصيلة عرض للوضع قدمه له وزير الخارجية مايكل بومبيو.

وفيما يبدو كتعليق على تصريحات لأعضاء ديموقراطيين في الكونغرس، اكد غراهام ان ايران هي السبب وراء الأزمة وليست ادارة ترامب، مطالبا الرئيس بالثبات على موقفه الحازم.

وأضاف «لا احد يريد حربا. لكن يجب ان يكون واضحا لايران ان اي اعتداء على المصالح الأميركية سيواجه قوة ساحقة، وأن النزاع سينتهي لصالح اميركا».

