عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده ليست مستعدة للذهاب الى طاولة مفاوضات خاوية مع الولايات المتحدة مؤكدا ان بلاده لن ترضخ ابدا امام من يريد التعامل معها بغطرسة. وقال روحاني خلال لقائه بعدد من الناشطين في مجال الثقافة والفن في ايران «اننا دعاة منطق وحوار وتفاوض الا ان مزاعم من يدعي بأنه سيجرنا الى طاولة مفاوضات خاوية، اذ اننا لسنا مستعدين لمثل هذه المفاوضات حتى لو اجتمعت قوى العالم كله على ذلك».

وأضاف ان «الشعب الايراني داعية منطق وحوار وتفاوض وله القدرة على ذلك وأن العالم كله اقر في الاتفاق النووي بأن ايران قوية بالقدر الذي يمكنها التفاوض مع القوى العالمية الست الكبرى والتوصل الى اتفاق معها» وفقا لما اوردته وكالة الأنباء الايرانية «ارنا». وتابع روحاني «لقد تمكنا في مفاوضات الاتفاق النووي من ان نلغي 7 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، لكننا لن نرضخ ابدا امام من يريد التعامل بغطرسة معنا». وأشار الى انه «ليس هناك دولة في العالم اليوم تؤيد كلام اميركا سوى 3 او 4 دول والكيان الصهيوني» مضيفا انه خلال العام الماضي تم طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي برئاسة ترامب وفي الاجتماع عارضت 14 دولة ترامب وأيدت ايران وهو ما لم يسبق حدوثه في تاريخ منظمة الأمم المتحدة. من جهته قال قائد الحرس الثوري الايراني، حسين سلامي، ان بلاده تخوض حربا استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء ايران. وأضاف سلامي ان هذه الحرب مزيجٌ من الحرب النفسية والعمليات الالكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب. وأوضح قائد الحرس الثوري ان اميركا اشبه ببرجي التجارة العالميين تنهار بضربة واحدة مفاجئة» مضيفا ان «الأميركيين يواجهون نطاقا واسعا من الأخطار التي لا يعرفونها». واعلن سلامي، امس ان طهران لا تسعى للحرب.

