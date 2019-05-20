عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان الروابط الأخوية والعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والسعودية متينة، وأن التحديات الراهنة المشتركة تفرض ضرورة التنسيق الوثيق من اجل مواجهة جميع التهديدات التي تستهدف الأمن القومي العربي والاستقرار الاقليمي.

وشدد الرئيس المصري خلال استقباله، اسامة بن احمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من امن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن السفير السعودي نقل الى الرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما سلم الرئيس الدعوة الموجهة من الملك للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى القمة، والمقرر عقدها نهاية شهر مايو الحالي بمكة المكرمة. ونقل السفير السعودي تقدير السعودية العميق للموقف المصري القوي والداعم للمملكة ازاء ادانة الاستهداف الذي طال مؤخراً محطتي ضخ للبترول بمنطقة الرياض.

وأضاف السفير بسام راضي ان الرئيس طلب نقل تحياته الى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً تضامن مصر مع السعودية حكومةً وشعباً في التصدي لجميع المحاولات الساعية للنيل من امن واستقرار المملكة وأمن الخليج بوجهٍ عام.

