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القدس الوكالات: اقتحمت قوات اسرائيلية ليل السبت الاحد المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وأخرجت المُصلين المعتكفين فيه بالقوة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» امس عن مصادر في الأوقاف الاسلامية قولهم ان المعتكفين اضطروا للتوجه الى مسجد المئذنة الحمراء في حارة السعدية بالبلدة القديمة للمبيت والتعبد فيه. وأوضح شهود عيان لوكالة «معا» أن الضباط اقتحموا الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح والوتر، وطالبوا المصلين في المساجد والساحات بمغادرة الأقصى.

وأضاف شهود العيان أنه لدى اعتراض المصلين على الطلب، اقتحمت القوات الاسرائيلية المسجد الأقصى وأخلته من المعتكفين (من النسوة وكبار السن والشبان والأطفال)، مهددة باستخدام القوة والاعتقال والابعاد عن المسجد.

وحسب الوكالة «أخلى الاحتلال المعتكفين عدة مرات من المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان رغم معارضة الأوقاف التي أكدت أن الاحتلال يهدف من وراء ذلك الى فرض هيمنته وسيطرته الكاملة على الأقصى».

من جهة ثانية، تصدى المصلون لعناصر من الشرطة الاسرائيلية أثناء محاولتهم اقتحام مصلى «الأقصى القديم» في المسجد الأقصى المبارك، بأحذيتهم. الى ذلك دعت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الألمانية الى عدم تطبيق قرار البرلمان بخصوص اعتبار نشاطات حركة المقاطعة الدولية «بي دي اس» معادية للسامية. وقالت الحركة في بيان للناطق باسمها جمال نزال ان «القرار غير الالزامي

أصلا يتناقض مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي السابقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2334». وجاء في البيان «ان التوصيات الارشادية الأوروبية سارية المفعول منذ يناير 2014 تنص على حظر أي تعامل أكاديمي مع أي مؤسسة تتعامل مع الاستيطان الاسرائيلي، اضافة الى قرارات أوروبية لوزراء الخارجية شددت على عدم انطباق أي اتفاقيات أوروبية اسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 باعتبار كل أعمال اسرائيل في هذه الأراضي غير شرعية». وحذر البيان من خطوة اعتبار حملة المقاطعة معادية للسامية باعتبار ذلك تهديد لحرية الرأي، واضرار بمجموعات فلسطينية تبنت الكفاح السلمي ومنظمات مجتمع مدني دعمت العملية السياسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

