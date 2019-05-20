عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: حذّر تقرير أميركي من خطر زوجات وأرامل «الدواعش» اللائي يعشن، مع أطفالهن في معسكرات بسورية والعراق، أو غادرت أعداد منهن الى دولهن في الشرق الأوسط، وأوروبا، والولايات المتحدة.

وقال التقرير الذي نشره معهد «أتلانتيك كاونسل» أحد أكبر معاهد الأبحاث في واشنطن ان «داعش» جند كثيرا من النساء، ودربهن على القيام بمهام مختلفة، لكنهن لا يردن العودة الى ديارهن».وأشار التقرير الى أسئلة كثيرة حول مصير هؤلاء النساء، سواء محليات، من سورية أو العراق، أو من دول أجنبية، خصوصا غربية.

وقال التقرير ان المسؤولين عن الأمن في الدول التي تعود اليها الداعشيات «يواجهون تحدي كيفية معالجة ومتابعة العائدات في البداية، أطلق سراح بعض النساء للعودة الى مجتمعاتهن اعتقادا بأنهن لن يقمن بعمليات ارهابية». لكن أدى هذا الى رد فعل عنيف لأن هؤلاء النساء لم يمررن بأي نوع من أنواع اعادة التأهيل لهذا صرن يمثلن خطرا غير معروف على مجتمعاتهن. وتقلق الحكومات الغربية من امكانية عودة هؤلاء النساء الى صفوف «داعش» اذ في نهاية المطاف، يفتح هذا الباب أمام عمليات ارهابية جديدة في أوروبا والولايات المتحدة».

وقال التقرير «تجنب الداعشيون الأجانب العودة الى بلدانهم الأصلية، مدركين تماما أنه يمكن القاء القبض عليهم، لكن النساء يتواصلن مباشرة مع بلدانهن الأصلية، وتقاتلن من أجل اعادة تأكيد جنسيتهن حتى يتمكن من ترك ظروفهن غير القابلة للحياة اطلاقاً».

وتابع ان الأساس المنطقي للذكور للانضمام الى «داعش» أكثر وضوحا حيث سعى كثير منهم الى القتال من اجل «قضية» ولكن بالنسبة للأعضاء الاناث لم تجد أكثرهن هذا الخيار». وأضاف التقرير «رغم ذلك، كلف الداعشيون النساء بأدوار معينة وأسهمت بعضهن في أدوار رئيسة في تأسيس «داعش» الاهابي، وفي أدوار تعليمية، وطبية وتجنيدية مهمة. ونفذت نساء عمليات ارهابية.

