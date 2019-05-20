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واشنطن- أ.ف.ب: اعتبر النائب الجمهوري جاستن أماش أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب «عزله»، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل الرئيس الاميركي.

واتّهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل وليام بار بتضليل العامّة «عمدا» بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص روبرت مولر المرتبط بتدخل روسيا الداعم لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية. وفي سلسلة من التغريدات، قال أماش انه «لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس» مشيرا الى أن التقرير حدد «عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة». وأضاف أنه «بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص غير الرئيس الأميركي». وتابع بالقول «بخلاف ما أظهره بار، فان تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) العزل». وتجاوزت تصريحات أماش حتى تلك التي أدلت بها معظم الشخصيات الديموقراطية البارزة في الكونغرس. بدورها حضّت النائبة الديموقراطية رشيدة طليب نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو الى عزل ترامب.وقالت ردا على تغريدات أماش «لدّي مشروع قرار يدعو الى تحقيق يؤدي لعزل (الرئيس) قد ترغب بأن تدعمه معي». وكان ترامب أعلن أن تقرير مولر برّأه بالكامل. لكن بعض الديموقراطيين أشاروا الى أن التقرير عرض عدة حالات قد يكون الرئيس عرقل سير العدالة من خلالها. وبين هؤلاء، السيناتور اليزابيث وارن، وهي مرشحة لانتخابات 2020 دعت لاطلاق اجراءات عزل الرئيس.لكن شخصيات ديموقراطية بارزة أخرى بمن في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذّرت من تحرك كهذا، مشددة على أنه قد يؤدي الى انقسامات في البلد الذي يعد نحو 325 مليون نسمة. وحذّر هؤلاء من النتائج العكسية التي قد تنجم عن ذلك سياسيا قبيل انتخابات 2020، خاصة وأن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيبرئ الرئيس على الأرجح في حال قرر مجلس النواب عزله. في غضون ذلك وجّه نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال أكبر تجمّع لحملته للانتخابات الرئاسية 2020 انتقادات لاذعة لترامب واصفا اياه بأنه «رئيس اثارة الانقسامات» وفي خطاب ألقاه في فيلادلفيا دعا بايدن الى الانصاف والمساواة في البلاد، مطالبا الناخبين برفض الحقد والخبث والمناكفات الحزبية التي أثارت غضب الأميركيين وأحبطت عزيمتهم.وقال أمام حشد قدّرته الجهة المنظّمة بنحو ستة آلاف شخص ان «هذه الأمة تحتاج الى الوحدة». وأضاف «رئيسنا هو رئيس اثارة الانقسامات».وتابع بايدن «ان كان الشعب الأميركي يريد رئيسا يزيد من انقساماتنا، ويقود بقبضة محكمة وبيد غير ممدودة وبقلب متحجر يشيطن خصومه وينشر الحقد فانه لا يحتاج الي. لديه الرئيس دونالد ترامب». ويُعتبر بادين البالغ 76 عاما أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية 2020.لكن لا شيء محسوم بالنسبة الى الرجل الثاني في عهد الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، والذي يخوض السباق الرئاسي للمرة الثالثة في غضون ثلاثة عقود.

