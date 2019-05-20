عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان امس أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل «مجلس سيادي برئاسة مدنية».

وأفاد بيان تحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير» أن جلسة التفاوض ستناقش «القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته». وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي «نؤكد على تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية».

وبدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم في السادس من أبريل استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكان المجلس العسكري أعلن مساء السبت استئناف المفاوضات بينما تظاهر مئات الاسلاميين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم رفضا للاتفاق الذي اعتبروا أنه «تجاهل الشريعة الاسلامية». ولا يشكل الاسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجتمع ضمن تحالف «قوى اعلان الحرية والتغيير» الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.

وقال الأمين العام لـ«تيار نصرة الشريعة» محمد على الجيزولي اثناء التظاهرة «نوجه رسالة (لرئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح) برهان ونقول له ان الانحياز للناس يعني ان تقف على مسافة واحدة من جميع فصائل المجتمع لكن اذا تم تسليم السلطة لفصيل معين فذلك يعني الانقلاب».وأحرزت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج تقدّما مهما منذ الاثنين الماضي لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان حميدتي ضبط المتورطين في أحداث فض الاعتصام بالقوة .وبرأ حميدتي قوات الدعم السريع من التورط في هذه الأحداث وقال في مأدبة افطار بالخرطوم ان المجلس العسكري وضع يده على القوات التي نفذت هجوما بمنطقة الاعتصام في الخرطوم الأسبوع الماضي, وسيتم فضحهم للرأي العام المحلي والعالمي.

