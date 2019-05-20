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أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالتعاون مع مؤسسة (لامس وغادر) الثقافية أمسية (مائدة السفراء).

وتمثل امسية (مائدة السفراء) ثقافة الشعوب المسلمة وعاداتها الغذائية حيث حضرها العديد من السفراء في الكويت.

وقال الامين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور بدر الدويش في كلمته خلال الامسية «ان الموائد الرمضانية تعد جزءاً مهماً من ثقافة الشعوب المسلمة العربية وغير العربية».

واضاف ان تلك الموائد تكشف الكثير عن اختلاط العادات الغذائية بين شعوب الأقاليم المتشابهة على اختلاف جنسيات قاطنيها.

واوضح ان التعرف على أطعمة الشعوب الأخرى يسهم في خلق نوع من الصلة الثقافية المرتبطة بعادات التذوق والسلوكيات البشرية وكشف القواسم المشتركة بين المطابخ الرمضانية لمختلف الدول.

وعن أمسية (مائدة السفراء) قال انها مناسبة حميمة تهدف الى حديث مختلف حول الثقافة «وهو حديث ثقافة الطعام شكلا واعدادا وتقديما ومكونات».

واوضح ان الامسية تسعى الى خلق اجواء حميمية بين ثقافات شعوب مختلفة فى مجال طهي الطعام واساليب تقديمه لاسيما في شهر رمضان الذي يمثل عبادة شعائرية لافتة على مستوى العالم لأكثر من مليار و800 مليون نسمه يقطنون في بلدان مسلمة وغير مسلمة.

وقال ان ما يعرض من قوائم الطعام في هذه الليلة هو ذوق الشعوب في اقاليم منطقة الشام الكبرى والمغرب العربي ودول شرق اسيا الاسلامية ومنطقة الخليج والجزيرة العربيتين.

واشاد بجهود مؤسسة (لامس وغادر) على تعاونها مع الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لاقامة هذا النشاط متمنيا ان تكون هذه الأمسية المختلفة مجالا لطرق حوار مختلف ذي صلة بالسلوك والذوق والتعرف على تفاصيل المعيشة اليومية لمجتمعات بشرية مختلفة أملا في التعرف على المختلف والمتشابه والمتمازج بينها.

