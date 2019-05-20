دوليه

توج بايرن ميونيخ بلقب بطل الدوري الألماني للمرة السابعة تواليا بفوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 5-1 أول من امس في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (4) والنمسوي دافيد ألابا (53) والبرتغالي ريناتو سانشيز (58) والفرنسي فرانك ريبيري (72) والهولندي أريين روبن (78) أهداف بايرن ميونيخ الذي توج باللقب على أرضه وأمام جماهيره للمرة الأولى منذ عام 2000، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه (50) الهدف الوحيد لفرانكفورت.

وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب البوندسليغا في المرحلة الأخيرة منذ 2010. وبعدما أهدر فرصة حسم اللقب في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه لايبزيغ، بدا بايرن ميونيخ مصمما منذ البداية على تحقيق الفوز وان كانت نقطة واحدة كافية لضمان اللقب، فبكر بالتسجيل منذ الدقيقة الرابعة، وسنحت له العديد من الفرص لزيادة الغلة دون نتيجة، قبل أن يضرب بقوة في الشوط الثاني ويضيف رباعية ردا على إدراك الضيوف للتعادل.ووجه بايرن ميونيخ انذارا شديد اللهجة للايبزيغ خصمه في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا السبت المقبل في سعيه لتحقيق الثنائية.وودع ريبيري وروبن جماهير «أليانز أرينا» بأفضل طريقة ممكنة بتسجيل كل منهما لهدف.وقام النادي البافاري قبل انطلاق المباراة بتكريم الثلاثي ريبيري وروبن والبرازيلي رافينيا الذين سيتركون الفريق في نهاية الموسم الحالي.وجلس الثلاثي على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالفرنسي والهولندي في الشوط الثاني، ولم تتح له الفرصة لإشراك رافينيا كونه ارغم على إجراء تغيير اضطراري بسبب اصابة ليون غوريتسكا اواخر الشوط الأول ودفعه بسانشيز. وفي المباراة الثانية، انتظر بوروسيا دورتموند الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول لافتتاح التسجيل عبر الانكليزي جايدون سانشو بتسديدة على الطاير من مسافة قريبة، وعزز القائد ماركو رويس العائد من الايقاف لمباراتين، بالهدف الثاني عندما تابع كرة الأميركي كريستيان بوليسيك من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (54). واستغل باير ليفركوزن خسارة مونشنغلادباخ وفرانكفورت لينتزع المركز الرابع وبالتالي البطاقة الاخيرة المؤهلة لمسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه هرتا برلين 5-1.ويبقى عزاء مونشنغلادباخ خوض مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس. وفي باقي المباريات، فاز فولفسبورغ على اوغسبورغ 8-1، وفورتونا دوسلدورف على هانوفر 2-1، وفيردر بريمن على لايبزيغ 2-1، وفرايبورغ على نورمبرغ 5-1، وماينتس على هوفنهايم 4-2.وتعادل شالكه مع شتوتغارت 0-0.

