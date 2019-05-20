دوليه

أكد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والارث المنظمة لنهائيات كأس العالم 2022، أول من امس أن بلاده لا تزال تدرس توصية الاتحاد الدولي (فيفا) بزيادة عدد المنتخبات الى 48، وأن القرار بشأنها لن يعلن قبل اجتماع الاتحاد الدولي مطلع يونيو في باريس. وشدد الذوادي خلال لقاء في مكتبه بالدوحة، على أن بلاده تدرس السلبيات والإيجابيات بشأن الزيادة، وستحدد موقفها على هذا الأساس، مشددا على أن أي قرار بهذا الشأن لن «يُفرَض» على الدولة الخليجية. وقرر فيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 الى 48 بدءا من مونديال 2026، لكنه أوصى خلال اجتماع له في مدينة ميامي الأميركية في مارس الماضي، بتطبيق هذه الزيادة بدءا من مونديال قطر. وقال الذوادي لوكالة «فرانس برس» «حاليا نحن وفيفا ندرس احتمال ما اذا كنا سنزيد عدد المنتخبات الى 48، وفي حال القيام بذلك وفق أي صيغة، أو ما اذا كنا سنبقى على الصيغة الحالية مع 32 منتخبا. الاعلان سيتم في باريس الدراسات تعد حاليا من أجل الإعلان في باريس».

