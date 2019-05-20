دوليه

ضمن فالنسيا بفضل فوزه على بلد الوليد 2-0، المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بانتزاعه المركز الرابع في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من الدوري الاسباني. وانضم فالنسيا الى برشلونة بطل الدوري واتلتيكو مدريد الثاني وريال مدريد الثالث. وسجل هدفي فالنسيا كارلوس سولير باراغان (36) ورودريغو مورينو (52).ورفع فالنسيا رصيده الى 61 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن خيتافي مفاجأة الموسم الذي اكتفى بالتعادل مع فياريال 2-2 والمشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الى جانب فريقي اشبيلية واسبانيول. وتقدم خيتافي مرتين عبر فرانشيسكو بورتيو (13) والصربي نيمانيا مكسيموفيتش (76)، لكن شباكه استقبلت هدفين بواسطة فيسنتي ايبورا (43) وجيرار مورينو (87).

واستعاد اشبيلية نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة (خسارتان وتعادل) بتغلبه على ضيفه اتلتيك بلباو بهدفين للدولي الفرنسي التونسي الاصل وسام بن يدر (44) والمغربي الأصل منير الحدادي (90+2). وأنهى إسبانيول الموسم بفوز ثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه ريال سوسييداد بهدفين نظيفين سجلهما الفنزويلي روبرتو روساليس (58) والصيني وو لي(65).

