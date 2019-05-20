دوليه

حجز ليون بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الساحق على كاين برباعية نظيفة في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من بطولة فرنسا التي شهدت فوز مماثل لباريس سان جرمان البطل على ديجون أول من امس.

وصمد كاين الذي بات مهدد فعليا بالهبوط الى الدرجة الثانية امام مضيفه في الشوط الاول قبل ان ينهار تماما في الثاني حيث استقبلت شباكه اربعة اهداف تناوب على تسجيلها الهولندي ممفيس ديباي (49 و74) والعاجي ماكسويل كورنيه (54) وموسى ديمبيلي (64). ونجح مدرب الفريق برون جينيزيو الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي في تحقيق الهدف الذي وضعه رئيس النادي جان ميشال اولا بضمان المشاركة الاوروبية علما بان تقارير صحافية تحدثت عن تولي البرازيلي سيلفينيو مساعد مدرب منتخب البرازيل تيتي مهمة الاشراف على الفريق في الموسم المقبل.

