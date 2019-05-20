دوليه

بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة مالك نادي مانشستر سيتي بمناسبة تتويج النادي بلقب كأس الإتحاد الانكليزي.

وأشاد معاليه بالانجاز غير المسبوق بتحقيق ثلاثية محلية هذا الموسم وبالجهود المبذولة والروح العالية للاعبين . كما تمنى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، لسمو الشيخ منصور بن زايد موفور الصحة والعافية وللاعبين التوفيق والسداد ولبلدكم الشقيق وشعبكم الوفي المزيد من التقدم والرقي .