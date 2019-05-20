دوليه

أهدر روما نقطتين ثمينتين في صراعه على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ساسوولو أول من امس في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وضمن أودينيزي بقاءه في الدرجة الأولى بفوزه الصعب على ضيفه سبال 3-2، وسقوط جنوى في فخ التعادل 1-1 أمام كالياري الذي ضمن بدوره البقاء بين الكبار.في المباراة الأولى، تناوب مهاجمو روما على إهدار الفرص السهلة أمام ساسوولو خصوصا في الشوط الثاني وخرجوا بنقطة واحدة قلصت حظوظه في منافسة ميلان وأتالانتا وإنتر على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للمسابقة القارية العريقة. وانفرد روما بالمركز الخامس برصيد 63 نقطة.

وفي المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، يلعب روما مع ضيفه بارما، وإنتر مع ضيفه إمبولي، وأتالانتا مع ضيفه ساسوولو، وميلان مع مضيفه سبال.وفي الثانية، بدا أودينيزي في طريقه لتحقيق فوز كاسح عندما أنهى الشوط الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (5) وستيفانو أوكاكو (31 و35)، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني وسجلوا هدفين بواسطة أندريا بيتانيا (53) وماتيا فالوتي (59).وهو الفوز الثاني على التوالي لأودينيزي والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.في المقابل، رفع كالياري رصيده إلى 41 نقطة وصعد إلى المركز الثاني عشر مؤقتا مبتعدا عن صراع البقاء.

