loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تعادل مخيب لروما


أهدر روما نقطتين ثمينتين في صراعه على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ساسوولو أول من امس في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وضمن أودينيزي بقاءه في الدرجة الأولى بفوزه الصعب على ضيفه سبال 3-2، وسقوط جنوى في فخ التعادل 1-1 أمام كالياري الذي ضمن بدوره البقاء بين الكبار.في المباراة الأولى، تناوب مهاجمو روما على إهدار الفرص السهلة أمام ساسوولو خصوصا في الشوط الثاني وخرجوا بنقطة واحدة قلصت حظوظه في منافسة ميلان وأتالانتا وإنتر على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للمسابقة القارية العريقة. وانفرد روما بالمركز الخامس برصيد 63 نقطة.
وفي المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، يلعب روما مع ضيفه بارما، وإنتر مع ضيفه إمبولي، وأتالانتا مع ضيفه ساسوولو، وميلان مع مضيفه سبال.وفي الثانية، بدا أودينيزي في طريقه لتحقيق فوز كاسح عندما أنهى الشوط الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي سمير كايتانو دي سوزا (5) وستيفانو أوكاكو (31 و35)، لكن الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشوط الثاني وسجلوا هدفين بواسطة أندريا بيتانيا (53) وماتيا فالوتي (59).وهو الفوز الثاني على التوالي لأودينيزي والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.في المقابل، رفع كالياري رصيده إلى 41 نقطة وصعد إلى المركز الثاني عشر مؤقتا مبتعدا عن صراع البقاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة