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اعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الروح الطيبة التي سادت بين الأعضاء والوزراء أثناء المباراة الاستعراضية التي جمعت فريقي «النواب والحكومة» ضمن منافسات دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم داخل الصالات، دليل مهم على أنه مهما احتدت النقاشات والحوارات داخل أروقة مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم فإن علاقات الأخوة والمحبة هي ما تجمع الكويتيين والتي تظهر بصورة جلية في هذا الشهر الكريم.

وكان فريق «النواب» تغلب على نظيره فريق «الحكومة» بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الاستعراضية التي أقيمت اول من امس ضمن منافسات دورة الروضان الرمضانية الـ 40 المتواصلة على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية برعاية أميرية سامية.

وأشار الغانم إلى أن المباراة جاءت قوية وحماسية ظهر فيها النواب بمستوى جيد أمام فريق الحكومة الذين قدموا بدورهم أداء فاق التوقعات مضيفا أنه بفوز فريق النواب فإنه تمكن من رد خسارته العام الماضي لتعود سكة الانتصارات إليه.

وتقدم الغانم بجزيل الشكر والامتنان إلى أسرة الروضان الكريمة على تنظيم الدورة الناجحة واستضافة هذه المباراة الاستعراضية في أجواء رمضانية مميزة، مشيدا بالتنظيم المميز للجنة المنظمة للدورة.

من جانبه، مازح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الصحفيين في تصريحه بقوله إن خسارة فريقه تعود أساسا إلى «إرهاق الوزراء الناجم عن كثرة الاستجوابات المقدمة من النواب للحكومة في الفترة السابقة» لافتا إلى أن فريقه لديه معدل سن «أكبر من منافسه».

وأضاف الروضان أن «فريق الحكومة يتقبل الخسارة بروح رياضية في ضوء تفوق النواب» مشيدا ب»الأجواء الطيبة التي ظهرت في المباراة في ضوء تواجد رئيسي السلطتين وجماهير غفيرة ملأت الصالة».ونوه أن «هذا التجمع أصبح بمثابة العادة الرمضانية التي تجمع النواب والوزراء بعيدا عن أجواء العمل السياسي».

وشهدت المباراة التي اتسمت بروح رياضية جميلة حضورا رسميا وجماهيريا لافتا تقدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي قاد فريق النواب وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء راعي المباراة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وحضر المباراة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزيرالعدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي ووزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والمستشار في ديوان سمو ولي العهد ناصر الروضان والعديد من الشخصيات السياسية والرياضية والمدعوين وجماهير غفيرة.

وشارك مع فريق النواب الأعضاء رياض العدساني وبدر الملا وفيصل الكندري وراكان النصف ومحمد الدلال والنائب السابق علي الخميس والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

فيما مثل فريق الحكومة الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ووزير الدولة لشؤون الاسكان الأسبق ياسر ابل ووزير الكهرباء والماء الأسبق عبدالعزيز الابراهيم و وزير التربية والتعليم العالي الاسبق د. محمد الفارس والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء فواز الفضل.

وجاءت المباراة قوية من الجانبين حيث تمكن قائد فريق النواب الرئيس الغانم من تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين 4 و5 على التوالي في حين جاء رد الحكومة سريعا إذ سجل عبداللطيف الروضان الهدف الأول في الدقيقة 6 ليضيف بعدها الوزير خالد الروضان هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني هدأ اللعب قليلا إلا أن فريق النواب عاد للتقدم من جديد بتسجيله الهدف الثالث عبر بدر الملا بعد مجهود فردي رائع لقائد الفريق الغانم الذي راوغ أكثر من منافس قبل أن يمررها سهلة للملا الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى ليحاول فريق الحكومة العودة للقاء بعد ذلك إلا أن لاعبيه لم يستثمروا الفرص.

يذكر أن هذه المباراة الاستعراضية تقام سنويا على هامش دورة الروضان كما أنها أقيمت في الأعوام السابقة في عدد من الدورات الأخرى مثل دورة الكندري و غيرها من الدورات التي تنشط في الشهر الكريم.

