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امطر فريق الفراعنة مرمى منافسه فرنسا بسته اهداف من دون رد ضمن مسابقة البراعم في دورة الروضان، وفي مباراة ثانية اجتاز نادي الكويت أ عقبة اكاديمية سدن بصعوبة بهدف واحد، فيما تغلب الشباب أ على ون تاتش للديكور بثلاثية نظيفة.

الفراعنة نجح في التعبير عن نفسه باول ظهور له بسداسية حملت توقيع ادهم عمرو، سيف الاسلام علاء (هدفين) ورفاد علي (3 اهدف). فيما يدين الكويت بانتصاره لناصر انور صاحب هدف الفوز في حين سجل ثلاثية الشباب حامد العيسى، عبد الله فؤاد ويوسف عرفان.

وتشهد مواجهات اليوم ظهور نجوم الكرة امام طموح كما يلعب يوفنتوس مع علي فلاح بينما يواجه اكاديمية النادي الاهلي فريق المرحوم متعب الذاير.

