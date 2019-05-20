محلية

يقام في الـ 9:30 مساء غد الثلاثاء حفل توزيع الجائزة الأولى لأفضل لاعب كرة قدم محلي في الموسم الرياضي 2018- 2019 «جائزة Golden 1» في فندق الجميرا تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وأكد الأمين العام للجائزة الأسطورة جاسم يعقوب ضخامة هذا الحدث الرياضي الذي ستشهده الكويت لأول مرة، موضحاً أن رعاية الشيخ ناصر صباح الأحمد للجائزة جاءت دعماً لأبنائه الرياضيين وستكون دافعاً كبيراً وحافزاً مؤثراً في المواسم القادمة. وأضاف : «لا أشك أن هذه الجائزة بمعاييرها الدقيقة في اختيار الأفضل ستكون دافعاً لكل اللاعبين للمنافسة عليها خاصة وأن جائزة Golden 1 تعد الجائزة الموسمية الأولى التي تشمل معايير في الاختيار وآليات في الترشيح ومراحل في التصويت بشكل يضمن سلامة اختيار الأفضل لاسيما وأن شركة InStat الشركة العالمية الرائدة في احصائيات كرة القدم تعد شريكاً استراتيجيا للجائزة».

