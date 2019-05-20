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تقيم جمعية الرياضيين الكويتية الغبقة الرمضانية بعد إشهارها رسمياً وذلك يوم غد الثلاثاء في فندق جي دبليو ماريوت.

ودعا رئيس الجمعية نواف البغيلي جميع الرياضيين إلى حضور الغبقة والتي تعتبر عادة سنوية لأهل الكويت في رمضان وليبقى التواصل والتراحم والتزاور بين جميع أطياف الشعب الكويتي.

وقال البغيلي في تصريح صحافي ان الغبقة سيكون فيها السجل الشرفي للجمعية من أجل تسجيل أسماء أصحاب الانجازات الرياضية في مختلف الالعاب.

لافتا الى أن الهدف من السجل هو ثوثيق حضورهم ووضع بصمة لهم على ما حققوه خلال فترة ممارستهم الرياضية.

وأكد البغيلي أن مثل هذه التجمعات تعمل على لمّ شمل جميع الرياضيين وتخلق أجواء مميزة بينهم للحديث عن ذكرياتهم وماضيهم والذين اسهموا من خلاله في تطور مستوى الرياضة الكويتية، مشيرا إلى أن التجمع سيسهم في طرح أفكار جديدة من شأنها أن تساعد في تطور المستوى الرياضي بشكل عام.

