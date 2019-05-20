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الساحل جدد للثنائي نداي


جدد الساحل عقدي لاعبيه السنغاليين جون نداي وأسينو نداي لموسم واحد وذلك بطلب من الجهاز الفني للفريق بقيادة عبدالرحمن العتيبي بعد ظهورهما بمستوى جيد خلال الموسم المنصرم. ويسعى الساحل لتدعيم صفوفه بعد نجاحه في الصعود إلى الدرجة الممتازة، وكانت إدارة النادي تعاقدت مع المهاجم العاجي تيتي لاعب الصليبخات السابق، ليتبقي مكان لمحترفين من المتوقع أن تبحث الإدارة عن أسماء جديدة لشغلهما. واحتل الساحل المركز الثاني خلف اليرموك في دوري الدرجة الأولى وصعد إلى الدرجة الممتازة، ويتطلع إلى تدعيم صفوفه من أجل البقاء في «الممتاز».


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