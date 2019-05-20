الاخيرة

حذرت الجهات الأمنية في الامارات العربية المتحدة من ظاهرة التسول الالكتروني، الذي بدأ يتسلل عبر منصات التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، ويتضمن روايات احتيالية مفبركة، حيث تلقى مواطنون ومقيمون رسائل، عبر مواقع التواصل من مجهولين يطلبون مساعدات مالية، مدعين الاصابة بالمرض او وجود ابن لديهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الجهات الأمنية، ان التعاطف مع المتسولين يغذي هذا السلوك، ويقوض من فرص القضاء عليه خاصة في شهر رمضان الفضيل، ودعت الجهات الأمنية افراد المجتمع الى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، او التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم. وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن ضبطها 243 متسولاً في رمضان الماضي من اصل 781 متسولاً تم ضبطهم العام الفائت، اغلبيتهم من زوار الدولة، وبنسبة تتخطى 60%، مشيراً الى ان اغلب المتسولين تم ضبطهم في المراكز التجارية والأسواق والمساجد.

