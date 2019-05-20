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حذرت السلطات الصحية في فرنسا من ان الضوء الأزرق الصادر عن المصابيح التي تعرف بـ«لي اي دي» خطيرة على العيون، وقد يصل تأثيرها السلبي حد فقدان البصر.

وأوضحت السلطات ان هناك ادلة جيدة تظهر وجود ما اسمته «أثار تسمم ضوئي» نتيجة التعرض للضوء الأزرق الصادر عن مصابيح LED، بحسب ما اوردت شبكة «سي ان ان» الأميركية. وقالت الوكالة الفرنسية للأغذية والصحة والسلامة البيئية ان تعرض الانسان بكثافة الى هذا الأمر قد يؤدي الى تدمير شبكية العين، الى جانب احداث اضطرابات في النوم. وأشارت الى ان الضوء الأزرق يؤدي الى ما يعرف بـ«الضمور البقعي»، وهو احد الأسباب الرئيسة المؤدية الى فقدان البصر لدى الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 50 عاما، اذ يؤدي الى تلف منطقة البقعة قرب مركز الشبكية، وهي الضرورية من اجل الرؤية. وقالت الوكالة الفرنسية انه لا دليل يثبت قدرة الأدوات الحالية للوقاية، مثل: الشاشات المضادة للضوء الأزرق، والنظارات، والفلاتر.

وتعمل مصابيح LED وهي اختصار لـ «Light-Emitting Diode»، وتعني «الدايود الباعث للضوء»، عن طريق وجود رقاقة شبه موصلة، موضوعة فوق سطح عاكس، وعندما تمر الكهرباء بالرقاقة، ينبعث الضوء. وشهدت مصابيح الضوء الأزرق تطورا تقنيا سريعا، وباتت مصدرا جديدا للطاقة، وفق ما قالت الوكالة الفرنسية للأغذية والصحة والسلامة البيئية، عام 2016. وكانت الأضواء الزرقاء تستخدم في مجال الالكترونيات لسنوات عديدة، لكنها اليوم باتت جزءا اساسيا من انظمة الاضاءة التي تحيط بالانسان في المنازل والمؤسسات على حد سواء.

