مها مطلق محمد العجمي، (57 عاماً)، شيعت، الفردوس، ق8، الشارع الأول، ج3، م70، ت: 99800207

فاطمة إبراهيم أحمد الزايد، (35 عاماً)، شيعت، الرجال: (في المقبرة فقط)، ت: 66717122، النساء: الفيحاء، ق6، شارع التلمساني، م7

جاسم محمد حباب الخالدي، (74 عاماً)، شيع، الرجال: الرابية، ق4، شارع عبدالله محمد الخالدي، م38، ت: 99765101، النساء: الزهراء، ق8، ش810، م32

اقبال أحمد زيد السرحان، زوجة بدر ناصر سليمان عجيل الطيار، (69 عاماً)، شيعت، الخالدية، ق3، شارع سالم بن بوقماز، م22، ت: 99222393

إنا لله وإنا إليه راجعون