إيمانيات

فنبادله في هجرانه لنا انفتاحاً عليه وعودةً إلى صُحبته، ورجوعاً إلى مواقع العلاقة الحميمة القديمة به. «وأنْ نُنْصِفَ مَن ظَلَمَنا». بأن نسير معه في طبيعة المسألة التي تتصل بظلامتنا عنده بالعدل، فلا نميل عن حدود الحقّ ولا نعمل على معاملته بردود الفعل النفسية المليئة بالغيظ وبالحاجة إلى التشفِّي، وبإثارة الحمية الذاتية.. وهذا هو الخطّ الشرعي في زمام المبادرة، فلا نقابل ظلم ظالم لنا بأن نظلمه، بل نأخذ منه حقّنا من دون زيادة، انطلاقاً من العقل الهادئ المتزن الخاضع للشرع، البعيد عن نوازع الذات المنفعلة الغاضبة. «وأن نُسالِمَ مَن عادانا». فنغلِّب جانب المسالمة على جانب المحاربة، على أساس المصلحة العامّة الحيّة في ما نأخذ به من أسباب ذلك من أجل أن نفسح في المجال له للتراجع عن عداوته وذلك من خلال التوجيه الإلهي الذي أراد لنا أن يكون عملنا، في نطاق المشاكل الطارئة مع الآخرين، هادفاً إلى تحويل الأعداء إلى أصدقاء وذلك قوله تعالى: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصّلت/ 34).