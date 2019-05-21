مال وأعمال

شدد رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية الدولية القابضة عبد الوهاب الوزان على أن الشركة واصلت تطبيق استراتيجيتها السنوية خلال العام الماضي لتحقيق نتائج إيجابية على مستويات مختلفة.

وأوضح الوزان على هامش الجمعية العمومية، التي انعقدت أمس، أن الشركة نفّذت بعض التخارجات التي وفّرت لها سيولة ساعدتها بشكل كبير في إجراء الاستحواذات الناجحة على شركات ومجموعات مُدرجة منذ العام الماضي.

وأكد حرص «الوطنية الدولية» على التوسّع المدروس من خلال المساعي الجادة لاقتناص الفرص التي تتوافق مع استراتيجيتها والمعايير الفنية المتبعة لدى الشركة، منوهاً إلى أهمية التنوع في الأصول والمنتجات المدرّة للدخل لضمان الاستمرار في تحسين الأداء في الفترة المقبلة، والمحافظة على مكانتها، وتعزيز دورها سواءً في السوق المحلي أو الإقليمي.

ولفت الوزان إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت كل البنود المُدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقارير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات، فيما أقرّت توزيع 5 فلوس نقداً لكل سهم وفقاً لمواعيد وقواعد الاستحقاق التي تطبقها البورصة.

وذكر أن ما تم إنجازه من قبل «الوطنية الدولية» من بنود ضمن الخطة الاستراتيجية تعكس ثقة مجلس الإدارة في الجهاز التنفيذي، ما يؤكد مدى نجاح السياسات التي تلتزمها الشركة حالياً.

وأشار الوزان إلى أداء البورصة، مبيناً أنها حققت مكاسب سعرية تصل إلى 4.7 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بإقفالات نهاية 2017، مصحوبة بعائد جار يبلغ 3.86 في المئة، كما سجلت معدل أسعار سوقية إلى ربحية السهم .

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة ممدوح الشربيني، أن «الوطنية الدولية» جاهزة لاقتناص ما يتاح من فرص مجدية تضمن لها عوائد منتظمة، لافتاً إلى أن ذلك يتوقف بطبيعة الحال على أن تكون مُدرّة وذات قيمة للدخل التشغيلي للمجموعة.

وأضاف الشربيني أن الشركة بصدد دراسة بعض الإجراءات المهمة، منها التخارج من أي استثمار غير مُدرّ، وإعادة توجيه السيولة نحو مشاريع تدعم وتنمي من حقوق المساهمين.

وبيّن أن «الوطنية الدولية» باتت تملك أصولاً واستثمارات وحصصاً استراتيجية في شركات مُدرجة ما يجعلها بمثابة مظلة رئيسة لمجموعة تشهد تطورات متلاحقة، فيما أشار إلى أن هناك عدة صفقات ضمن برنامج المجموعة جار العمل على بحثها واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

وأكد أن استراتيجية الشركة الحالية بدأت منذ العام 2016 وتمتد حتى 2020، منوهاً إلى أن التوسعات المستقبلية للشركة على المستويين المحلي والخارجي تأتي في ظل بحث وتدقيق بمنأى عن المخاطر الكبيرة، ما سيكون له أثره الإيجابي في الارتقاء بأعمال «الوطنية» ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة، وتنمية حقوق المساهمين، وزيادة الربحية والعوائد السنوية التي تقرها الشركة.

وقال الشربيني إن المركز المالي لـ «الوطنية» متين ما يزيد من معيار الثقة لدى التعامل مع الشركاء وفي كل توسّع مستقبلي تقرر الدخول فيه، ما يؤهلها لاقتناص الفرص الاستثمارية وفقاً لضوابط ومعطيات واضحة.

وأشار الشربيني إلى أن عمليات الاستحواذ التي نفّذتها «الوطنية» خلال الفترة الماضية وفرت نماذج أعمال مختلفة، منها لشركات خدمية وعقارية ولوجستية أثرت على أعمال المجموعة بشكل عام.

واستعرض الشربيني البيانات المالية للشركة وما شهدته من تطورات خلال العام الماضي، إذ أوضح أن «الوطنية» حققت خلال العام المنتهي أرباحاً بلغت 2,618 مليون دينار أي بنمو يبلغ 68 في المئة عن العام السابق. وأكد ان النتائج المالية جاءت انعكاساً لاستراتيجية الشركة 2016-2020 التي تهدف في الأساس إلى تعزيز الأرباح والإيرادات التشغيلية للشركة. وأشار إلى أن السبب الرئيس في زيادة صافي أرباح الشركة للعام الماضي مقارنة بالعام السابق يعود إلى زيادة أرباح الاستثمارات، وزيادة حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة.

ونوه إلى تخارج الشركة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل واستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ليبلغ صافي أرباح تلك التخارجات 1,014 مليون دينار. وعن المركز المالي للشركة، أفاد بأن إجمالي موجودات الشركة بلغ 52,405 مليون دينار، وبزيادة مقدارها 8,431 ملايين دينار وما نسبته 19 في المئة، لافتاً إلى السبب في ذلك يرجع إلى زيادة في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات المتاحة للبيع، وإلى الأرباح التي حققتها الشركة لهذا العام، وأيضاً لتجميع بند حصص غير مسيطرة ضمن ميزانية الشركة الأم.

واعتمدت الجمعية العمومية أمس توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 5 فلوس للسهم الواحد».

