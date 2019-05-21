مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار. وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: بهارين حكيم الدين، ناصر محمد مبارك الرشيدي ، محمد عبدالباسط علي، مبارك حسين محمد العجمي، وعبدالمجيد احمد البحسان

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

