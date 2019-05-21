النفط و الغاز

جدة - «كونا»: أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل استمرار تعاون الكويت والتزامها باتفاق خفض الانتاج لخلق موازنة في اسواق النفطية العالمية.

وقال الوزير الفاضل لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ 14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في مدينة جدة ان نسبة التزام الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وغير الاعضاء بها باتفاق خفض الانتاج كبيرة جدا.

واضاف ان جميع الدول المشاركة في الاجتماع اكدت التزامها باستمرار العمل لاستكمال استعادة التوازن لأسواق النفط مثمنا جهود منظمة (اوبك) والدول المنتجة من خارجها وما تحقق سواء فيما يتعلق بتعافي اسواق النفط أو اتزان الاسعار للدول المصدرة أو المستهلكة على حد سواء. وأوضح ان من اهداف اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج التزامها بخلق سعر شبه ثابت لبرميل النفط لان هناك شعوب حول العالم تتعامل مع منتجات النفط، مشيرا الى انه من الافضل ان يكون هناك استقرار في اسعار النفط للدول المصدرة والمستهلكة. ومن جانبه، اكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن الاعمال التخريبية والارهابية التي تعرضت لها سفينتان سعوديتان ومحطات لضخ النفط لم تؤثر على امدادات النفط واسواقه العالمية.

ودعا الوزير الفالح خلال الاجتماع الـ 14 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج النفط المقام في جدة المجتمع الدولي الى «ادانة تلك الاعمال الارهابية والتخريبية والتي تهدد بقطع إمدادات الطاقة إلى العالم وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر إضافية».

وأضاف الفالح ان الأصول السعودية تحظى بحماية جيدة وينبغي مشاركة الجميع في الالتزام بتخفيضات النفط، مشيرا الى ان النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وقد يضعف الطلب على النفط. وأكد اهمية النظر في معطيات السوق النفطية واتخاذ القرارات على ضوئها سواء بزيادة الإنتاج او تخفيضه قائلا «اننا لا نرى حاجة للزيادة في الوقت الحالي وليس من المنطقي أن نزيد الإنتاج مع وجود زيادة في المخزون». وأضاف الوزير السعودي ان هدف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها «استدامة توازن السوق النفطية والتعامل بحكمة مع المتغيرات». من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة مماثلة انه تم بحث توازن العرض والطلب في سوق النفط وخيار الحد من التخفيضات وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والقيود التجارية من جانب الولايات المتحدة والصين.

وأضاف نوفاك ان مخزونات النفط لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى بـ 13 مليون برميل مشيرا الى أن الطلب العالمي على النفط دون التوقعات اما وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي فقد دعا الى «عدم تكرار خطأ» عام 2018 بزيادة الانتاج مؤكدا انه ليس من المنطقي زيادة الإنتاج الآن.

وقال المزروعي «يجب ان ننظر إلى معطيات السوق» مؤكدا عدم الحاجة للزيادة في الوقت الحالي خاصة مع وجود زيادة في المخزون

ويهدف اجتماع اللجنة التي ترأسها المملكة العربية السعودية إلى مناقشة اوضاع اسواق النفط العالمية ونتائج قراراتها وتوصياتها ودراساتها لبحثها في اجتماع منظمة (اوبك) المزمع عقده في فيينا في يونيو القادم.

