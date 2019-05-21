النفط و الغاز

أ. ف. ب: تميل أسعار النفط الى الارتفاع في آسيا بسبب التوتر في الشرق الأوسط وتأكيد السعودية التزامها خفضا في المخزونات العالمية للنفط. ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يونيو 90 سنتا، ليبلغ سعره 63.66 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد ارتفع 1.06 دولار الى 73.27 دولارا. وكان برميل برنت أغلق في لندن الجمعية على انخفاض قدره 41 سنتا عن سعر الاغلاق الخميس. وفي نيويورك، خسر برميل النفط الخفيف في نيويورك 11 سنتا. وكان عدد من وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها اجتمعوا في مدينة جدة في غرب السعودية في نهاية الأسبوع لمناقشة اتفاق الحدّ من الانتاج. عبّر كل من السعودية والامارات عن قلقهما من ارتفاع في المخزونات العالمية للنفط. وأكدت الدول المصدرة للنفط تصميمها على ضمان استقرار السوق على الرغم من الأوضاع المتوترة في الخليج. ورأت مجموعة «أواندا» للاستشارات المالية أن «الوحدة الظاهرة لأوبك في جدة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط تجعل أسعار برنت والنفط الخفيف في مواقع متينة».

