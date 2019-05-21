النفط و الغاز

أعلنت شركة جراندويلد لبناء السفن عن تدشين قارب الإرشاد السادس، والذي يمثل القارب العاشر والأخير ضمن عقدها لبناء أربعة قوارب نقل طواقم وستة قوارب إرشاد لصالح شركة نفط الكويت، في مايو من العام 2017. وبذلك يكتمل العدد الكلي للسفن التي تم إنجازها وتدشينها، وسيتم الانتهاء من تسليم السفن الأربع المتبقية في شهر يونيو 2019 بعد إتمام فترة فحصها والقيام بتجربة أدائها في الإبحار.

وصرح م. جمال عبكي، المدير العام لشركة جراندويلد، انه تم انجاز بناء القوارب العشرة المتفق عليها بيننا وبين شركة نفط الكويت في الموعد المحدد و تجاوزنا هذا الوعد ونقوم اليوم بتدشين القارب السادس ضمن قوارب الإرشاد، والعاشر والأخير ضمن مجموع القوارب التي تعاقدنا على بنائها، قبل الموعد المحدد، ونفخر أننا مجدداً نؤكد لعملائنا، أن إدارة الوقت وضبط دورة العمل في مشاريعنا للإنجاز في المواعيد المحددة إن لم يكن قبلها،

من أهم السمات التي نتميز بها، على عكس ما هو مألوف في سوق بناء السفن في تجاوز مواعيد جداول التسليم وتغيير المواصفات، الذي يتسبب في تفويت العديد من الفرص على ملاك السفن الذين يترقبون موعد نزول قواربهم إلى الماء وتحقيق الإيرادات، وليس خسارة عقود التشغيل بسبب تأجيل مواعيد التسليم». وصرح سامي الصوّاغ، مدير مجموعة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت: «يكتمل تدشين هذه القوارب في وقت غاية في الأهمية بالنسبة لشركتنا، إذ توسع نطاق مهامنا في إدارة العمليات البحرية في شركة نفط الكويت بشكل مضطرد، لاسيما مع تطوير أعمالنا لنصبح الذراع البحري التنفيذي لجميع العمليات البحرية للشركات التابعة لمؤسسة نفط الكويت،

وقد تحدد سلفاً جدول تشغيل هذه القوارب التي تم بناؤها، ونشعر بالفخر الكبير ونحن نرصد رضى جميع طواقمنا البحرية عن تلك القوارب، وانبهارهم من قوتها وكفاءة أدائها واقتصادها في استهلاك الوقود، وهذا هو السبب في اختيارنا جراندويلد من أجل إنجاز هذا المشروع المهم».

