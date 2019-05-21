النفط و الغاز

طوكيو - «رويترز»: ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع بعدما أوضحت أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. و كان خام برنت مرتفعا 90 سنتا بما يعادل 1.3 في المئة إلى 73.11 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق 73.40 دولاراً، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.1 في المئة مسجلا 63.47 دولاراً للبرميل. كان الخام الأميركي بلغ 63.81 دولاراً في وقت سابق، وهي ذروته منذ أول مايو وقال جريج مكينا الاستراتيجي في مكينا ماكرو لرويترز بالبريد الإلكتروني «الفالح والإمارات كلاهما بدد مقترحات زيادة الإنتاج مطلع الأسبوع ثم جاء الرئيس ترامب ليتحدى إيران عمليا فتضافرت بذلك جميع العوامل اللازمة لصنع عاصفة قصيرة المدى لأسعار النفط».