النفط و الغاز

فيينا - «كونا»: أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها تراجع يوم الجمعة الماضي أربعة سنتات ليصل إلى 72?57 دولاراً للبرميل مقابل 72?61 دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضي. وذكرت نشرة وكالة انباء «اوبك» ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها بلغ 70?78 دولاراً للبرميل في ابريل مقابل 66?37 دولاراً في مارس ما الذي يشير الى ان سعر السلة سجل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي 70?98 دولاراً للبرميل. كما اشارت نشرة «اوبك» إلى ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 52?43 دولاراً للبرميل.

