مصابيح

على الرغم من عدم وجود وثائق عدسانية بحوزة الأسرة، تُعتبر أسرة بن نخي من أسر التراكمة التي هاجرت من جنوبي غربي فارس إلى الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي. إذ إن اشتهار عباس بن علي بن نخي كنوخذة سفر في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915م) يُظهر أن أسرته كانت موجودة في الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي على أقل تقدير. وكان الحاج علي (والد الحاج عباس) يسكن في حي الوسط بالقرب من موقع وزارة الخارجية الحالي في سكة كانت قريبة من مسجد الخليفة في فريج الشيوخ. وكان هذا المنزل يقع مقابلا لمنزل محمد زمان معرفي وفقا للروايات الشفهية.

أما الحاج عباس بن نخي فهو عميد نواخذة أسرة بن نخي، الذي ارتبط اسمه واسم أسرته بحادثة نقل السلاح في عهد الشيخ مبارك الصباح، الحاكم السابع للكويت، التي ذكرت في كتب الباحثين مثل حسين خزعلة؛ حيث كانت بريطانيا قد منعت تجارة السلاح وإدخاله إلى بعض بلدان الخليج في بداية القرن العشرين الميلادي ولد الحاج عباس، الذي كان من سكان حي شرق، في عام 1847م تقريبا وتوفي في عام 1957م. ولم يكن هو النوخذة الوحيد من بين أبناء أسرة بن نخي الذي ذاع صيته في وقته، فقد اشتهر الكثير من أبناء الأسرة بمزاولة نفس المهنة، وكان من بينهم إخوته عبد الله ومحمد وحسن بن علي بن نخي، ثم تلاهم جيل آخر من بعدهم كان من بينهم علي حسن بن نخي - الذي نشرت روزنامته من قبل مركز البحوث والدراسات الكويتية في عام 2006 - ومحمود محمد بن نخي، وعيسى عبد الله بن نخي، وعبد النبي محمد بن نخي، وأحمد محمد بن نخي، واخيرا عبد الكريم عبد الله بن نخي.

تعتبر قصة النوخذة عباس بن علي بن نخي، المنقولة عن طريق الروايات الشفهية من بعض الأسر الكويتية، التي كتبتها بعض المراجع التاريخية عن مراوغته للسفينة البريطانية لنقل السلاح من مسقط إلى الكويت، في أوائل العقد الأول من القرن العشرين الميلادي، هي السبب في شهرته كأحد أمهر النواخذة في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896 - 1915م). مع أن الوثائق البريطانية لم تورد هذه الحادثة.

وقد أشارت تلك الروايات الشفهية إلى أن النوخذة عباس بن نخي كان من النواخذة المهربين للسلاح. وهذا النوع من التهريب كان من الممارسات الموثقة في الوثائق البريطانية، ما يعني أن القصة المنقولة عبر تلك الروايات الشفهية لها مصداقية، خاصة أن الوثائق البريطانية تشير في أكثر من عشرة تقارير إلى أن النوخذة عباس بن نخي كان ينقل الأسلحة من مسقط إلى الكويت عبر السفن التابعة لبعض كبار أسرتجار السلاح في الكويت، مثل: التاجر نجف بن غالب وأخيه التاجر محمد تقي بن غالب، في نفس الحقبة التاريخية التي ذكرتها تلك الرواية الشفهية المتعلقة بقصة مراوغته للسفينة البريطانية.

الأكثر من ذلك أن حادثة شكوى النوخذة عباس المسجلة فقط في الوثائق البريطانية حول تفتيش بوم فتح الخير المملوك للتاجر محمد تقي بن غالب وأولاده، والذي كان يعتبر أحد تجار السلاح على مستوى إمارة الكويت بشكل خاص وشمالي الخليج بشكل عام، تشير إلى أن البريطانيين كانوا على علم بأن النوخذة عباس بن نخي كان من النواخذة المعروفين في نقل السلاح وتهريبه من مسقط إلى تجار السلاح في الكويت.

في الوثائق البريطانية

انتشرت ظاهرة نقل السلاح وتهريبه في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896 - 1915م). وقد ذكرنا بشكل موجز سبب انتشار تلك الظاهرة أثناء تلك الحقبة، ووجود العديد من الوثائق البريطانية التي توثق أهم تجار السلاح في الكويت، الذين كان منهم التاجر نجف بن غالب، وأخوه التاجر محمد تقي بن غالب، والتاجر محمد علي معرفي، وابنه التاجر إسماعيل، ودورهم في تأمين السلاح للشيخ مبارك الصباح من جانب، والاتجار به داخل الكويت وتصديره للمناطق المجاورة في شمالي الخليج من جانب آخر.

ولا شك أن الدور الكبير والفضل في إيصال مثل تلك البضائع المحظورة يرجع إلى أسياد البحر النواخذة، سواء عن طريق مهارتهم في الإبحار وقيادة السفن بأنواعها، والإلمام بالطرق البحرية المختصرة من ميناء إلى آخر، أو حتى في طريقة إخفائهم للبضائع المحظورة عن عيون المفتشين البريطانيين، خاصة وأن تجارة السلاح كانت محظورة في ذلك الوقت من قبل الحكومة البريطانية، ويعاقب عليها من يخالف قوانينها.

ذكرنا أن النوخذة عباس استطاع أن يُهرّب السلاح بعيدًا عن أعين البريطانيين، لإيصاله من مسقط إلى الكويت. ولكن يبدو أن تحركاته ورحلاته البحرية، فيما بين الكويت ومسقط، أصبحت، بعد تلك الحادثة، مراقبة من قبل البريطانيين، كما تدل على ذلك الوثائق البريطانية. فقد ذكرت وثيقة سجلها الوكيل البريطاني في مسقط في 17 مارس من عام 1909 أن النوخذة عباس كان قائدًا لسفينة مسافرة من مسقط إلى الكويت محملة بالبندقيات، التي وصل عددها إلى 1000 بندقية، بالإضافة إلى الذخائر أيضا. ويذكر نفس الوكيل في تقرير آخر مسجل في الثاني من سبتمبر من نفس العام أن النوخذة عباس بن نخي قد وصل مسقط قادما من الكويت ناقلا القمح. وبعد استراحة دامت خمسة وعشرين يوما في مسقط، نقل النوخذة عباس بن نخي

السلاح، الذي اشتمل على ألف بندقية، بالإضافة إلى الذخائر، من مسقط إلى الكويت.

المهربون للسلاح

لم يكن عباس بن نخي النوخذة الوحيد من أهل الكويت المراقب من قبل السلطات البريطانية في عهد الشيخ مبارك الصباح، بل كان كذلك حال أغلب نواخذة الخليج وتجار السلاح؛ سواء من هم في الساحل الشرقي من الخليج أم الغربي منه. يتأكد ذلك عند مراجعة التقارير البريطانية المنقولة عن وكلائها في أغلب مناطق الخليج (مسقط والبحرين والكويت ولنجه و المحمرة والبصرةوغيرها) التي كانت توجد فيها وكالات بريطانية تابعة للمقر الرئيسي للمعتمدية البريطانية في بوشهر، إذ كان من المهم لدى البريطانيين تسجيل تحركات وأسماء التجار والنواخذة المتعاطين تلك التجارة المحظورة في جميع مناطق الخليج، وذلك لمحاولة وقف تلك التجارة أو على الأقل التقليل منها، عن طريق تفتيش الأبوام من قبل السفن البريطانية.

لذلك ليس من المستبعد أن تشير تقارير الوكيل البريطاني في مسقط فيما بين عامي 1909 و1911م إلى أن هناك من النواخذة من أهل الكويت من كانوا أيضا تحت المراقبة نظرا لتكرار تهريبهم السلاح، وكان منهم النوخذة الحاج صادق، والنوخدة عبد الله، والنوخذة محمد صالح، والنوخذة محميد، والنوخذة مدوه (مدوب في بعض التقارير).

ويوضح أحد التقارير البريطانية المسجلة في 4 أكتوبر 1909م أن البوم الذي كان على متنه الحاج صادق سافر من مسقط إلى الكويت ويحمل معه سبعمائة بندقية وسبعين الف حقيبة من الذخائر (الفشق). وفي تقرير آخر للوكيل البريطاني في الكويت جل فيما بين 16 مارس و19 إبريل من عام 1911م يوضح أن الحاج صادق رجع من مسقط ومعه عدد من البنادق مبيّنا للجمارك في الكويت أنه لا توجد أية أسلحة على ظهر اليوم، ولكن بعد تفتيش البوم اتضح أن هناك عددًا من الأسلحة التي صودرت منه.

أما النوخذة محمد صالح فتشير إحدى الوثائق إلى أنه قد أبحر في 13 سبتمبر من عام 1909م إلى الكويت قادما من مسقط ناقلا معه على ظهر البوم ثمانمئة بندقية وكمية من الذخائر.

وأشار تقرير آخر في نفس العام إلى أن النوخذة عبد الله قام بنقل شحنة من السلاح والذخائر قدرها ثمنمائة بندقية أيضا. كذلك الأمر بالنسبة للنوخذة محميد، إذ يذكر أحد التقارير المسجلة في 1 يونيو من عام 1909م أن بوما بقيادته وصل مسقط قادما من الكويت لغرض شراء السلاح. وكما كان متوقعا من البريطانيين فقد مكث النوخذة محميد قرابة ثمانية وعشرين يوما في مسقط ليغادر متجها إلى الكويت ناقلا معه ألف بندقية وعشرة آلاف حقيبة من الذخائر.

وأخيرا يوضح تقرير بريطاني في 20 مارس من عام 1909م أن النوخذة مدو نقل على ظهر البوم ما يقرب من خمسمائة بندقية ومائة وخمسين ألف حقيبة من الذخائر.

قصة تفتيش

وفي حادثة أخرى، ونتيجة لشكوكهم في وجود السلاح على متن السفينة، قام البريطانيون في عام 1912م بتفتيش بوم فتح الخير - المملوك لتاجر السلاح محمد تقي بن غالب - والمبحر من مسقط باتجاه الكويت بقيادة النوخذة عباس بن نخي. ويروي النوخذة عباس شهادته في 17 مايو 1912م (في خمس وثائق بريطانية) أثناء التحقيق معه من قبل البريطانيين، ويسرد تفاصيل قصة ملاحقة السفينة البريطانية (Karanja) له، والتي نتج عنها توقيف بوم فتح

الخير وسحبه من قبل السفينة البريطانية من وسط بحر الخليج إلى ميناء بندر جراغ الواقع في جنوبي غربي فارس، وذلك ليتحقق البريطانيون من البضاعة التي كانت على متنه.

فيذكر بن نخي في شهادته أنهم كانوا قادمين من رحلتهم من اليمن نحو مسقط، وبعد استراحة دامت من تسعة إلى عشرة أيام أبحروا محملين شحنة على البوم تحتوي على سبع جثث، وصناديق زيت السمك. وبعد ثمانية أيام من خروجهم من مسقط اقتربت منهم سفينة بريطانية حربية صغيرة (Karanja)، وطلبت منهم تخفيف درعة إبحار السفينة ومن ثم التوقف، ثم قامت السفينة الحربية البريطانية بإيعاز من الكابتن البريطاني بسحب بوم فتح الخير إلى بندر چراغ.

وفي أثناء عملية السحب مع وجود المترجم على ظهر بوم فتح الخير تضررت السفينة، خاصة مع تغير سرعة الرياح من الكوس إلى الشمال كما يذكر بن نخي. وبعد وصول السفينتين إلى بندر جراغ قامت السلطات البريطانية بربط بوم فتح الخير بسفينة حربية بريطانية كبيرة أخرى (Aleri) بغرض نقل البضاعة للسفينة الكبيرة والتحقق منها، الأمر الذي سبب ضرراً أكبر البوم فتح الخير.

وبعد تفريغ الشحنة في السفينة البريطانية أرسلت السلطات البريطانية نجارا ليتحقق من ألواح البوم الخشبية، والتأكد من عدم وجود بضاعة في داخله. وما إن اطمأن البريطانيون بعد تفتيش البوم إلى أنه لا وجود للسلاح بدأ البحارة البريطانيون بإعادة الشحنة عبر إلقائها من السفينة البريطانية إلى بوم فتح الخير دون اهتمام، حسب تعبير بن نخي، ما استدعى تدخله وملاحي السفينة، باخذ الإذن من الكابتن البريطاني للسماح لهم شخصيا بنقل البضاعة خوفا عليها من التلف أو الكسر فسمح لهم بذلك.

وبعد ساعات من التحميل ذهب بن نخي على متن السفينة الحربية البريطانية الكبيرة ليقابل الكابتن ويطلب منه رسالة توضح أن الشحنة تعرضت للتفتيش من قبل السلطات البريطانية، حتى يستطيع أن يعطيها لأصحاب البضائع من التجار في حال ما إذا كان هناك تلف أو كسر لأية بضاعة، فرد عليه الكابتن أنه سيعطيه شهادة بذلك على الرغم من أن الضرر الذي حدث كان قليلا من وجهة نظر الأخير.

كما طلب بن نخي شهادة أخرى توضح الأضرار التي وقعت على أضلع السفينة، فكتب الكابتن شهادة طويلة بناء على رغبة بن نخي، ثم لم يلبث الكابتن أن مزقها وامتنع عن تسليمه كتابا حسب طلبه، ودعا بن نخي إلى أن يكتب له شكواه من الكويت، وأنه سوف يرد عليه بشكل وافي في حينها. الأمر الذي جعل بن نخي يلجأ للورقة الصغيرة التي كتبها هو بنفسه مسجلا خسائر بوم فتح الخير.

وفي آخر التحقيق ذكر بن نخي أنه طلب من الكابتن مرساة للسفينة بغية الاستمرار في رحلته إلى الكويت، وأنه يتعهد فور وصوله للكويت بتسليمها للوكيل البريطاني، ولكن قوبل طلبه بالرفض من قبل الكابتن، الذي عرض عليه أن يوصله إلى المكان الذي فقد فيه المرساة، لكن بن نخي رد عليه بأن قاع البحر في ذلك المكان المقترح يتسم بطبيعة طينية طرية مشيراً إلى أنه من المستحيل استرجاع المرساة من تلك البقعة، فرد عليه الكابتن أن يبقى حيث كان، وسيحاول هو استرجاعها.

ولكن لم يكن الكابتن صادقا في نواياه - على حد تعبير بن نخي - في استرجاعه للمرساة التي فقدها بسبب البريطانيين؛ لأن المكان كان على بعد خمسة أميال من موقع السفينة، وقد كان اتجاه الكابتن إلى جهة مغايرة عن تلك البقعة. لذلك بعد التأكد من عدم مساعدة الكابتن له، قام بن نخي بالتوجه إلى الكويت ليقدم شكواه للشيخ مبارك الصباح على التأخير والأضرار التي لحقت ببوم فتح الخير لمالكه الحاج محمد تقي بن غالب، ما جعل الشيخ مبارك الصباح يتوجه شخصيا للوكيل البريطاني في الكويت؛ ليشكو له ما حدث، ويسلم قائمة بالأضرار بقيمة الف وثلاثمئة وست واربعين روبية وثماني آنات كتعويض له نتيجة للخسائر التي لحقت ببوم فتح الخير بعد التفتيش الذي حدث من قبل السلطات البريطانية. فاستجابت الحكومة البريطانية وعوضت التاجر محمد تقي بن غالب المبلغ المذكور كما توضح الوثائق البريطانية.

