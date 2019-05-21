مصابيح

منذ «عبرة شارع» يبدو ان النجم داود حسين استطاع العبور وباقتدار عال الى منطقة جديدة في الاداء والتقمص، وكأنه كان بأمس الحاجة لمن يفجر قدراته وامكانياته في هذا الفضاء الجديدة، الذي ظل بعيدا عنه، في ظل انشغاله في اطار الكوميديا، فإذا به، حينما ولج دهاليز التراجيديا يتفجر تألقا، وعمقا، وقبل كل هذا وذاك حضورا عالي الكعب في مجال حرفته، واختياراته.

في «عبرة شارع» للكاتب الدكتور حمد الرومي والمخرج منير الزعبي كان داود حسين حاضرا ومتجددا بين مجموعة بارزة من النجوم وفي مقدمتهم القديرة سعاد عبدالله قادوا العربة الى فضاءات بعيدة.

واليوم، حينما يطل علينا الفنان داود حسين في معرض «موضي قطعة من ذهب» ولذات الكاتب والمخرج فإنه يقود العربة منفردا لانه يمتلك معادلة الشخصية والغموض الذي يحيط بها.. انه العزف على مقام الغموض، المكتوب بعناية بل ان الملاحظة الاهم، ان الكاتب د. حمد الرومي وهو يكتب شخصية «جمال» ومعادلات الغموض، انشغل عن بقية الشخصية ، التي تبدو هامشية، امام سطوة وحضور وتجليات داود حسين في شخصية «جمال» الاستثنائية، التي تتطلب لياقة عالية لبلوغها، ومعايشة تفاصيلها، والنقلات الزمنية التي تمر بها.. والتنوع في الاداء.

وعن التعامل مع الشخصية نتوقف، لاننا امام نجم استثنائي، حبس نفسه وقدراته، رغم كل النجاح الذي حققه، في اطار الكوميديا، وهو في حقيقة الامر، فنان شامل، يمتلك ادواته، وحرفته، وثقافته الفنية ومشاهداته، التي شكلت له رصيد ضخما، حتى اذا ما جاءت الفرصة الحقيقية شمر عن منطقة اضافية في رصيده وتجربته، ستكون «حتما» هي زاده للمرحلة المقبلة من مسيرته.

جمال.. يعيشه داود حسين ولا يمثله، غموض وألم وحلم.

جمال.. كلما ذهبت اليه اكتشفت معدنه، واسراره، غموضه، التي هي فوق كل شيء في احداثيات هذا المسلسل، بل ان الخط الدرامي الذي تمثله شخصية، «جمال» التهم جميع الخطوط الاخرى، التي راحت تتهمش وتضمحل امام سطوة ممثل يريد هكذا شخصية وفرصة وكأنه امام التحدي الاكبر.. وقد نالها الفنان داود حسين باقتدار عال.

تأملوا ردود افعال المشاهدين، ولكل ما يكتب لا احد يذهب الا شخصية «جمال» وتلك اللغة التفكيكية والتحليلية للشخصية، والمقدرة على جر العربة بكاملها الى النجاح.

ونحن هنا لا نقلل من اداء وحضور بقية الشخوص، ولكننا امام حالة استثناء، واداء حقيقي به الكثير من الصدق، وايضا الاحترافية.

اترك لكم مهمة البحث عن «موضي» لان ما يعنيني في هذا العمل، هو تلك القطعة من الذهب الاصيل التي نكتشفها، وتترسخ في اداء نجم بقامة الفنان داود حسين.

داود حسين هو قطعة من الذهب ذو العيار الصافي، الذي كان ينتظر.

ونال.. وكان يبحث فوجد.. وكان ان ذهب بالشخصية الى ثرائه الداخلي، على صعيد التجربة والمشاهدات الحبلى بالابداع والتميز، فكانت شخصية «جمال» الذي قد تنسى معها اشياء كثيرة في هذا المسلسل ولكننا لا ننسى الذهب الاصلي.. داود حسين.. برافو.

